Юпитер надвигается на Землю: 20 августа 2021 года он окажется на одной линии с ней и Солнцем

Вид на Юпитер: если бы Земля была ближе - например на месте одного из его спутников.

В ночь на 20 августа 2021 года в 3 часа 20 минут Юпитер и Земля, находясь по одну сторону от Солнца, выстроятся с ним в одну линию. Такое взаимное расположение планет, которое не сильно изменится и следующей ночью, и называется противостоянием. Газовый гигант, сблизившийся с нашей планетой, будет хорошо освещен солнечными лучами и засверкает на ночном небе огромной «звездой», сверкающей ярче Сатурна, противостояние которого случилось 2 августа 2021 года.

На некоторое время Юпитер станет самым ярким космическим объектом – после Луны, конечно. Венера, которая появляется над западным горизонтом на несколько минут на вечерней заре, не будет конкурировать с гигантом по ночам.

Блеск Юпитера достигнет -2,9 звездной величины, видимый размер составит чуть больше 49 угловых секунд.

Найти Юпитер легко. Крупнейшая планета Солнечной системы сверкает почти всю ночь над южным горизонтом.

Юпитер во время противостояния: виден над южным горизонтом.

И Сатурн, кстати, все еще на небе – хорошо виден чуть правее и ниже Юпитера. Как уверяют в Московском планетарии, лучшего времени взглянуть на гигантов нашего мира – хоть невооруженным глазом, хоть в бинокль, хоть в любительский телескоп - в этом году больше не будет.

Юпитер и Земля облетают Солнце по эллиптическим орбитам. Наша планета, расположенная ближе к светилу, движется со скоростью около 30 километров в секунду, скорость гиганта порядка 13 километров в секунду.

Юпитер делает полный оборот почти за 12 лет, Земля – за год. В результате наша быстрая планета время от времени догоняет и перегоняет медленную. Происходит такое примерно раз в 399 дней. Тогда и случаются противостояния. Предыдущее было 14 июля 2020 года.

Каждые 12 лет происходят так называемые великие противостояния, когда расстояние до Юпитера становится совсем уж минимальным – меньше 600 миллионов километров. Таким будет следующее противостояние – в 2022 году. В процессе нынешнего Юпитер подойдет к Земле на 600,4 миллиона километров.

Для справки: Юпитер – пятая планета от Солнца, ее диаметр почти в 11 раз больше земного. Весит гигант в 2,5 раза больше всех других планет Солнечной системы вместе взятых.

На диске Юпитера умещаются 11 дисков Земли.

НЕМНОГО МИСТИКИ

И противостояние планет, и их парад

Еще в преддверии прошлогоднего противостояния астрологи предрекали крупные политические и экономические перемены, которые оно должно было «накликать». Равно, как и некие научные и технологические прорывы. Отчасти так и вышло – талибы только что захватили Афганистан, а чуть раньше миллиардеры слетали в космос на частных кораблях. И то, и другое сильно впечатлило мировую общественность. Кто знает, может быть нынешнее противостояние добавит, что называется, перцу и после 20 августа произойдут еще какие-нибудь события – куда более значительные.

Планеты, которые собераются на небе в августе.

С физической точки зрения, ситуацию на Земле может усугубить «парад планет» - не всех, но весьма заметных. К Юпитеру и Сатурну пристроятся еще два газовых гиганта – Уран и Нептун. На закате к ним присоединится Венера. Гравитационное воздействие на нашу планету всех участников парада – пяти из семи вообще имеющихся – грозит стать весьма ощутимым и спровоцировать какие-нибудь тектонические процессы. При этом Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун будут тянуть Землю в одну сторону, а Венера – в другую. Тревожно как-то…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Юпитер находится под наблюдением американской автоматической межпланетной станции Juno (Юнона). Подробнее о ее миссии, которую в NASA продлили до 2025 года, в нашем материале Семь главных тайн Юпитера, которые нынешняя Юнона авось и раскроет

Юпитер, который иногда смотрит на нас глазом циклопа, на снимке с борта зонда Юнона.

МНЕНИЕ

Противостояние Юпитера и Солнца 20 августа 2021 года: как это скажется на нас?

Астролог Елизавета Небесная считает, что это непростое время, но открывающее нам практически безграничные возможности.

Именно сейчас есть шанс избавиться от тягостных, тянущих назад связей и обещаний. Самый простой способ - отменить их, разорвать и (обязательно!) честно сообщить об этом.

Второй способ посложнее - выполнить обещанное. Зато он принесет куда как больше удовлетворения.

У каждого из нас множество целей и желаний. И в момент оппозиции Солнца и Юпитера наступает благоприятный период для их реализации, воплощения в реальность. Главное, чтобы на все это хватило сил. А их должно хватить. Сейчас все мы на некотором подъеме. В нас просыпаются лидерские качества, жажда деятельности, покорения высоких целей, перемен. Помните, все осуществимо, однако стоит реально смотреть на жизнь, а не через розовые очки. И тогда движение к желаемому результату будет более стабильным.

Последняя декада августа чревата излишними тратами. Если спросить, зачем вы это купили, далеко не каждый покупатель даст вразумительный ответ. И призывать включить разум в данном случае бесполезно. Ну, если только обходить магазины десятой дорогой и отключить интернет, чтобы не отовариться в онлайн-магазинах.

Помните: во время противостояния Солнца и Юпитера усиливается негатив, повышается риск травм, несчастных случаев, катастроф. Поэтому стоит даже не удвоить, а утроить внимание и ни в коем случае не пренебрегать правилами безопасности.

Конечно, не забудем про эмоциональную нестабильность. Настроение может меняться по несколько раз в день. Отсюда - мелкие ссоры, глубокие конфликты на работе и в семье. Близким будет казаться, что мы недостаточно внимательны к ним, игнорируем их просьбы и вообще живем исключительно для себя. Но все это пройдет, дайте срок.