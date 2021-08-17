Настя Шубская показала, как выглядит памятник за 12 миллионов на могиле Веры Глаголевой

Народная артистка России Вера Глаголева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года в возрасте 61 года. Она до последнего скрывала свой страшный диагноз. Актриса мужественно боролась с раком желудка. О страшном недуге знали лишь близкие. Поклонники были в шоке, узнав о смерти звезды фильмов "Выйти замуж за капитана" и "Самозванцы". Ведь за месяц до ухода она выдала младшую дочь Настю Шубскую замуж за хоккеиста Александра Овечкина.

Вера Глаголева умерла в немецкой клинике Шварцвальд-Бар при университете Фрайбурга в пригороде Баден-Бадена. Прощание с актрисой состоялось 19 августа 2017 года в Центральном Доме кино. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище.

В августе 2019 года на могиле звезды был открыт памятник - белая беседка со стеклянной крышей, скамейкой и креслом. "Когда над могилой Веры появился памятник, увидев это чудо, я почти заплакала. Чудесная белая, абсолютно тургеневская беседка, внутри которой скамейка, на которую можно присесть, и кресло из металла, на котором лежат белая книга и шаль. И книга, и шаль тоже из металла, но поверить в это невозможно. Особенно шаль - такое ощущение, что, прикоснувшись к материи, можно почувствовать тепло... Эту беседку сделал человек или люди, которые очень любили и понимали Веру...", - делилась подруга артистки Лариса Усова.

В августе 2019 года на могиле звезды был открыт памятник Фото: СОЦСЕТИ

Позже стало известно, что проект беседки и внутреннего убранства придумала средняя дочь Глаголевой. Мария Нахапетова тщательно продумала все детали.

По оценкам экспертов, на одну только беседку было потрачено два миллиона рублей, а на всю композицию минимум в пять раз больше. Вдовец актрисы - бизнесмен Кирилл Шубский тем самым почтил память покойной жены.

В четвертую годовщину смерти место последнего упокоения талантливой актрисы утопает в цветах. Поклонники, друзья и близкие несут на могилу розы, хризантемы и ярко-желтые подсолнухи.

Трогательными кадрами поделилась младшая дочь актрисы Настя Шубская. Она очень близка со своими сестрами - Анной и Марией. Отцом старших девушек является режиссер и первый супруг артистки Родион Нахапетов.