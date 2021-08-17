Лизнуть, куснуть, поцеловаться: Мадонна отметила 63-й день рождения вместе с 27-летним бойфрендом

Мадонна отметила 63-й день рождения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировая поп-легенда Мадонна 16 августа отметила день рождения: певице исполнилось 63 года. Этот день она провела в компании шестерых детей и 27-летнего бойфренда Ахламалика Уильямса. В Инстагаме артистка поделилась снимками с праздника. Певица нарядилась в платье-рубашку Versace с цветочным принтом. В кадр попали биологические наследники звезды- 24-летняя дочь Мадонны Лурдес и 21-летний сына Рокко от британского режиссера Гая Ричи, а также ее приемные дети – темнокожие Мерси Джеймс, Дэвид и близнецы Стелла и Эстер.

. В кадр попали биологические наследники звезды- 24-летняя дочь Мадонны Лурдес и 21-летний сына Рокко от британского режиссера Гая Ричи. Фото: Инстаграм.

Самыми трогательными получились кадры Мадонны с бойфрендом: на фото певиц и ее юный любовник позируют, кусая и облизывая одно мороженое на двоих. На другом снимке пара идет, крепко держась за руки.

- И начнутся игры в честь дня рождения, - подписала певица эти фото.

Самыми трогательными получились кадры Мадонны с бойфрендом: на фото певиц и ее юный любовник позируют, кусая и облизывая одно мороженое на двоих. Фото: Инстаграм.

Напомним, очередным избранником звезды стал танцор из ее подтанцовки. Темнокожий Ахламалик Уильямс на 34 года младше Мадонны. Поначалу пара скрывала свои отношения, пока их не застукали папарацци. Мадонну и Ахламалика сфотографировали вместе на балконе отеля в Майами. Парень нежно обнял певицу за плечи, а потом положил руки ей на бедра. Тут-то и стало ясно, что они вовсе не разучивают вместе очередное танцевальное движение – все гораздо серьезнее. Певица много гастролирует в рамках своего тура Madame X, и Ахламалик Уильямс повсюду ездит вместе с ней.

В Инстагаме артистка поделилась снимками с праздника. Фото: Инстаграм.

Чем старше становится Мадонна, тем моложе ее бойфренды. Предыдущему возлюбленному звезды, португальскому манекенщику Кевину Сампайо было 32 года. Мадонна рассталась с ним в начале 2019 года. Отношения певицы с красавцем-португальцем продолжались несколько лет. Мадонна даже купила дом в столице Португалии Лиссабоне и большую часть времени проводила в Европе. Исторический особняк с садом и конюшнями певица приобрела за баснословные 6 миллионов евро. Мадонна также перевезла в Лиссабон четверых темнокожих детей, усыновленных в Мали. Однако когда любовь прошла, артистка вместе с детьми вернулась в США. Сейчас звездное семейство живет в Лос-Анджелесе, в роскошном особняке с садом и бассейном.

. Певица нарядилась в платье-рубашку Versace с цветочным принтом. Фото: Инстаграм.