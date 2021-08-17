В зоопарке Сингапура искусственное оплодотворение панд впервые увенчалось успехом

Потеряв всякую надежду на то, что панда сможет забеременеть, зоологи решили прибегнуть к искусственному оплодотворению Фото: REUTERS

В зоопарке Сингапура 12-летняя самка гигантской панды по кличке Цзя-Цзя и 13-летний самец Кай-Кай поселились в 2012 году.

Животные живут в Сингапуре временно: на 10 лет их «одолжили» своим коллегам зоологи из Китая.

В следующем году срок «прописки» заканчивался, так что в Сингапуре все буквально молились на то, чтобы у пары родился первенец. Но за долгие годы его так и не было…

- Разводить панд в неволе крайне сложно, - рассказал заместитель генерального директора сингапурского зоопарка Ченг Вен Хаур. – На протяжении многих лет мы надеялись, что самка сможет забеременеть естественным путем, но этого никак не происходило. То ли животные не хотели, то ли не знали, как надо спариваться. К тому же период овуляции у панд происходит всего лишь раз в год и длится не более двух суток. Так что самцу надо очень постараться, чтобы успеть доставить удовольствие второй половине.

Но Кай-Кая и Цзя-Цзя все эти подробности не интересовали, проблема продолжения рода их, судя по всему, не заботила.

Потеряв всякую надежду на то, что панда сможет забеременеть, зоологи решили прибегнуть к искусственному оплодотворению.

Результат превзошел все ожидания – у пары родился очаровательный малыш. И он останется в Сингапуре, где уже стал всеобщим любимцем.

На протяжении многих лет панды находились под угрозой исчезновения. В Китае, на родине этих животных, постоянно работают над восстановлением их популяции. Усилия китайцев увенчались определенным успехом, и Международный союз охраны природы недавно поменял статус панд с «животных, относящихся к исчезающему виду» на «находящихся в уязвимом положении».