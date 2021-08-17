Молодой британец-авантюрист отправился путешествовать в Афганистан и застрял в Кабуле: «Всего лишь небольшая неприятность»

Перепуганный «лорд» даже приобрел национальные афганские одеяния, чтобы сойти за своего Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодой британец, называющий себя студентом одного из британских университетов, решил провести каникулы не на курорте. Майлз Раутледж захотел посетить «одно из самых худших мест на земле».

Он знал, что в Афганистане все больше и больше территорий захватывает «Талибан»* (запрещен в РФ), но был уверен, что правительство Гани не падет так быстро.

Майлз на всякий случай подстраховался: предположив, что талибы* все же смогут его похитить, он приобрел в Интернете сувенирный сертификат о присвоении ему титула лорда, оформил кредитные карточки с указанием своего благородного происхождения и 13 августа отправился в Кабул. В случае возникновения проблем новоиспеченный лорд надеялся на то, что террористы не расправятся с ним, а попытаются получить за него выкуп, вступив в переговоры с британским правительством.

Своими впечатлениями «лорд» Раутледж начал активно делиться в соцсетях. До кучи назвав себя еще и биржевым трейдером, перед поездкой он так оправдал выбор направления:

- Я ненавижу валяться на пляже, поэтому я хотел сделать что-то необычное. Я подумал, что Афганистан выглядит очень красиво, к тому же там очень дешево.

В Кабуле действительно еда действительно оказалось очень дешевой. Горе-путешественник рассказал, что «полноценный обед стоит меньше доллара».

- Вы не представляете, как тут вкусно. Если вы хотите ощутить вкус хорошей жизни, то приезжайте ко мне в Афганистан, парни, можем потусоваться. – Раутледж даже начал завлекать к себе в попутчики других наивных простаков.

Но ситуация в Кабуле стала ухудшаться, и британец начал выражать беспокойство:

- Встретился с местными солдатами, прекрасные ребята. Рейсы отменили, но я думаю, что возможна эвакуация.

Перепуганный «лорд» даже приобрел национальные афганские одеяния, чтобы сойти за своего. И побежал в британское посольство, которое оказалось закрытым. Отправившись немедленно в аэропорт, он убедился, что покинуть Кабул уже нет никакой возможности – столица Афганистана была полностью занята талибами*.

Сейчас то ли будущий физик, то ли трейдер находится в одном из зданий, занимаемых ООН, и ведет оттуда Интернет-трансляции.

Настроение у туриста меняется с подавленного на полное оптимизма:

- Быть может, меня эвакуируют завтра, быть может, через месяц. Но это лучше, чем общага в университете.

Заодно Раутледж разоткровенничался. По его словам, с родителями он разорвал контакты давно, назвав отца и мать ужасными людьми. Но счел себя глубоко религиозными человеком, выразив уверенность, что по этой причине о нем позаботятся. А уж если смерть его не минует, то умрет он «счастливым, верующим и гордым».

Майлз признается, что хотел, чтобы поездка в Афганистан оказалась «небольшим приключением», но пока что она психологически уничтожила его.

Многие пользователи Интернета выразили сомнения в правдивости рассказов Майлза, но он опубликовал множество фотографий, многие из которых уже стали мемами. При этом одни прославляют британца как героя, другие крутят пальцами у виска.

Последний пост «лорда» датирован вчерашним днем.

- Мне выдадут бронежилет, обеспечат эвакуацию в безопасное место. Я – с лучшими из лучших.

После этой публикации доступ к аккаунту Ратуледжа был закрыт.

*«Талибан», талибы – террористическая организация и ее члены, запрещенные в России

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