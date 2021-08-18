В какие сроки должны выдать кресло-коляску ребенку-инвалиду

Заявление на обеспечение техническим средством реабилитации рассматривается в течение 15 дней с даты принятия Фото: Shutterstock

Если в семье есть ребенок-инвалид, то по российскому законодательству ему полагаются государственные социальные услуги, а проще говоря - льготы и другие меры поддержки. От имени государства такую помощь оказывает Фонд социального страхования (ФСС РФ). Ведомство выполняет так называемые агентские функции, то есть предоставляет госуслуги людям с инвалидностью строго в рамках средств, выделяемых на эти цели из федерального бюджета. Объем таких средств имеет определенные ограничения, поэтому обеспечение инвалидов теми или иными изделиями производится, исходя из существующих реальных возможностей, напоминают специалисты. Вместе с тем знание о своих законных правах и гарантиях, грамотное представление о правилах предоставления госуслуг помогают получить качественные и максимально подходящие технические средства реабилитации и другие меры поддержки.

«Комсомолка» собрала вопросы, которые наиболее часто встречаются на практике, и попросила дать разъяснения экспертов ФСС.

ПРИОБРЕЛИ ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ ОБУВЬ - КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ?

У нашего ребенка хроническое заболевание, нужна специальная ортопедическая обувь. Если мы сами выберем и купим ее, сможем ли получить компенсацию от государства?

Ирина.

- Вы сможете получить компенсацию, если необходимость ношения определенной ортопедической обуви прописана в индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА). Если ИПРА у вас нет либо вы сами решили что-то купить вне ее рамок, то государство не сможет компенсировать ваши затраты.

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в Фонд социального страхования. Понадобятся заявление и документы, подтверждающие льготу:

• индивидуальная программа реабилитации или абилитации, полученная по результатам медико-социальной экспертизы,

• квитанции и чеки об оплате товара (ортопедической обуви).

Заявление можно подать как при личной явке в отделение Фонда, так и на портале «Госуслуги». Компенсация за самостоятельно приобретенные средства реабилитации предоставляется в течение двух месяцев после подачи заявления с необходимыми документами. Порядок выплаты компенсации и определения ее размера утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Ваш помощник - СоцПИН**

Для семей с детьми-инвалидами Фонд социального страхования разработал удобный электронный сервис: «Социальный персональный информационный навигатор», сокращенно - СоцПИН.

Суть сервиса в том, что родителям направляются уведомления с важной информацией: какими техническими средствами, предусмотренными программой реабилитации, ребенок должен быть обеспечен в текущем году, куда обращаться за изделиями, каковы сроки замены или даты окончания пользования текущими средствами реабилитации. Также сообщаются адреса и телефоны отделения ФСС РФ для обращения и контакты персонального менеджера.

Социальный ПИН на сегодня работает в виде нескольких форматов информирования: по электронной почте, звонок по телефону, письмо обычным почтовым отправлением или СМС-сообщение на телефон. Родители ребенка выбирают наиболее удобный для них способ уведомлений. Для этого нужно подать заявление в отделение Фонда соцстраха по месту жительства. Можно отправить заявление в электронном виде непосредственно на сайте ФСС РФ.

БУДЬ В КУРСЕ

Нюансы, которые нужно знать:

• Льготные путевки на санаторно-курортное лечение могут выдаваться не в сезон. В том числе, если санаторий находится в южном регионе на морском побережье. Поскольку главное - это лечебные процедуры. Если летний сезон имеет принципиальное значение в случае конкретного заболевания, то лечащий врач может указать это в справке 070/у при направлении на санаторно-курортное лечение. В таком случае путевка при возможности будет предоставлена летом.

• Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг, может отказаться от получения санаторно-курортного лечения в пользу ежемесячной денежной выплаты. Для этого нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда до 1 октября текущего года. А вот возмещение расходов за самостоятельную покупку путевки в санаторий не предусматривается.

• Бесплатно обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение дети-инвалиды, начиная с 4 лет, и сопровождающие их лица. Поэтому если ребенок младше, то при получении путевки вам необходимо уточнить в санаторно-курортной организации, с какого возраста принимает детей-инвалидов данный санаторий.

НА ЗАМЕТКУ

Обратите внимание: сумма компенсации имеет ограничения. Она не может быть выше стоимости, по которой государство закупает конкретные технические средства реабилитации, в том числе оплачивает изготовление ортопедической обуви, в рамках госзакупок. К учету принимаются данные последнего по времени на момент подачи заявления госконтракта на закупку технического средства реабилитации (ортопедической обуви) региональным отделением Фонда.

С конкретными суммами по каждому региону можно ознакомиться на сайте ФСС РФ в разделе «Компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации».

ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТСР* - СКОЛЬКО ЖДАТЬ?

Моему ребенку-инвалиду требуется кресло-коляска. Ждем ее уже несколько месяцев. Какие сроки установлены по закону?

Павел.

- Заявление на обеспечение техническим средством реабилитации (ТСР) рассматривается в течение 15 дней с даты принятия. Такое заявление подается в отделение Фонда соцстраха по месту жительства или пребывания (фактического проживания) вместе с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА). По результатам рассмотрения заявления вам должны выдать или направить по почте уведомление о постановке на учет по обеспечению ТСР. А также направление на получение или изготовление изделия в организацию, которая является поставщиком.

Также нужно иметь в виду: если средство реабилитации относится к серийным изделиям, то сроки его получения не могут превышать 30 календарных дней с момента обращения. Если же изделие выпускается по индивидуальному заказу, то максимальный срок составляет 60 календарных дней с момента обращения на предприятие.

В случае, когда действующего контракта ФСС РФ с производителем (поставщиком) необходимого ТСР нет, направление на получение или изготовление средства реабилитации выдается в 7-дневный срок с даты заключения такого госконтракта. При этом информация о проведении госзакупки данного средства реабилитации должна быть размещена на едином портале госзакупок не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления.

ВАЖНО

По закону обеспечение инвалидов бесплатными средствами реабилитации возможно только на основании индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА), которую выдает бюро медико-социальной экспертизы после прохождения врачебной комиссии. Если программы нет, она недооформлена и т. д., то в примерные сроки обеспечения средством реабилитации нужно закладывать и время на оформление такой программы.

КАК ПОДЛЕЧИТЬСЯ В САНАТОРИИ БЕСПЛАТНО?

У нашего сына бронхиальная астма. Врач посоветовал оформить инвалидность, чтобы получать бесплатные лекарства. И еще вроде бы можно будет получать бесплатные путевки в санаторий. Подскажите, такая льгота действует сегодня?

Мария.

- Да, помимо бесплатных лекарств вы можете также рассчитывать на получение льготной путевки на санаторно-курортное лечение, если у ребенка-инвалида есть для этого медицинские показания. А также ребенок-инвалид имеет право на получение второй путевки для сопровождающего его лица.

Для получения путевки необходима справка по форме 070/у, которую выдают в поликлинике по месту жительства. Справка действительна в течение 12 месяцев. Путевки предоставляются не в любые санатории, а только в те, с которыми у ФСС РФ заключен контракт (по итогам конкурсных процедур). Исходя из профиля заболевания и наличия мест вам будет предложен тот или иной санаторий. При этом путевки выдаются в порядке очередности. Приоритетного права нет. Примечания

*ТСР - техническое средство реабилитации.

**СоцПИН - социальный персональный информационный навигатор.

Материалы подготовила Анна НИКОЛАЕВА.