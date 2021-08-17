Правительство продлило льготную семейную ипотеку до 31 декабря 2023 года

Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Льготная ипотека для молодых семей будет продлена до конца 2023 года. Изначально ожидалось, что программу завершат через полтора года. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник.

С помощью льготной ипотечной программы молодые семьи могут купить собственное жилье под 6% годовых. Причем кредит можно использовать как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Мишустин напомнил, что по решению президента воспользоваться программой могут родители не только двух и более детей, но и те, у кого родился первенец. Льготная ставка действует в течение всего срока займа.

- Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов - до 1 трлн. 700 млрд рублей, - сказал Мишустин.

Правительство также решило дополнительно выделить 21 млрд. рублей на выплату ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. Как отметил Мишустин, ранее регионам уже было выделено на эти цели 254 млрд. рублей.

- Прошу и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги, - поручил премьер.

Напомним, выплаты малообеспеченным - адресные и зависят от уровня достатка семье. Выплата на ребенка может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе.

Еще одно решение правительства касается детей, потерявших родителей (или одного из них) во время учебы в школе.

- Для ребят, которые по разным причинам остались без родителей, во время учебы в вузах и техникумах действуют различные льготы и преференции, по сути они находятся на полном государственном обеспечении, получают бесплатную одежду, обувь, питание, медицинскую помощь, им оплачивается проезд и покупка учебников. Теперь такие социальные гарантии будут распространены и на детей, которые потеряли обоих или единственного родителя во время учебы в школе, - сказал Мишустин.