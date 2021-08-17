Толпа людей, пять перерывов, вызванный наряд полиции и испачканные стены: как костромской облизбирком отказал в регистрации независимому самовыдвиженцу Михаилу Долматову

Фото: Алексей МОТОРОЛЕНКО

Независимый кандидат в депутаты Государственной Думы Михаил Долматов, которому накануне отказали в регистрации, резко раскритиковал работу избирательной комиссии Костромской области. Самовыдвиженец планирует обжаловать решение в ЦИК и в суде.

Заседание рабочей группы по рассмотрению возражений и заседание избирательной комиссии Костромской области было назначено на 14:00 15 августа. Сам Михаил Долматов прибыл к зданию на улице Советской заблаговременно и пребывал в прекрасном расположении духа.

«Всем добрый день», – поприветствовал самовыдвиженец несколько сотен людей, которые встречали его как на улице, так и в коридорах облизбиркома. Как выяснилось, собравшиеся оказались сторонниками Долматова, которые ставили подписи в поддержку кандидата, но их забраковали по разным причинам. Все они пришли сюда с целью лично подтвердить членам экспертной рабочей группы и членам регионального избиркома, что они действительно подписывались и вносили все необходимые сведения о себе в подписные листы добровольно и собственноручно. Но попасть на само заседание подписанты не смогли, внутрь пустили лишь журналистов и несколько представителей команды кандидата.

Фото: Алексей МОТОРОЛЕНКО

Многие успели подать в комиссию официальные жалобы на рекомендации экспертов признать их волеизъявление недостоверным или недействительным. Их рассмотрели спустя несколько часов, оповестив об этом лишь за час до заседания, по смс. В результате лично присутствовать на рассмотрении заявлений в избиркоме удалось лишь одному из заявителей. Остальные либо не успели, либо их не пустили. Среди таких оказалась, например, и беременная женщина, жительница Костромского района Елена Соловьёва.

«Я живу в посёлке Мисково, 40 километров от Костромы. На машине добираться 40 минут, на автобусе – больше часа. Это не считая сборов. А мне прислали сообщение за час до заседания. Естественно, я не успела вовремя. Но я всё равно приехала, но меня не пустили. Вышла женщина в синем и сказала, что я опоздала, обвинила меня в том, что «я козыряю своим положением и устраиваю скандал» и выпроводила. Я просто в шоке», – поделилась возмущённая девушка.

Фото: Алексей МОТОРОЛЕНКО

Стоит отметить, что слухи о том, что решение о недопуске Михаила Долматова до выборов уже давно принято, ходили ещё несколько дней до итогового заседания избиркома по данному вопросу. Ещё 12 августа на одном из интернет-порталов вышел материал под громким заголовком: «В Костроме готовятся снять независимого кандидата Михаила Долматова с выборов в Госдуму».

Впрочем, председатель костромского облизбиркома Михаил Барабанов заверил всех, что это неправда, назвав публикацию фейковой новостью и даже пригрозив авторам прокурорской проверкой.

«В прокуратуру соответствующее заявление. Она по подведомственности этот материал направит. Потому что расценить это иначе, эту фейк-ньюс. Это не просто провокация, это дискредитация работы избирательной комиссии, дискредитация власти. Может, где-то кто-то какие-то решения и принимал, но, видит бог, мне об этом ничего не ведомо, кто там чего решает, за комиссию, по крайней мере, никто!», – уверял председатель избирательной комиссии Костромской области Михаил Барабанов.

Фото: Алексей МОТОРОЛЕНКО

А перед заседанием председатель избиркома дал журналистам получасовое интервью и попытался развеять любые слухи о том, что комиссия действует по чьей-либо указке. Вместе с тем он рассказал о том, каким именно телефоном пользуется, обвинил некоторых журналистов в том, что они не подготовлены к интервью с ним и некомпетентны, отказавшись отвечать на их вопросы, а также напомнил представителям прессы, что журналистика по закону – это общественный долг.

Ещё более странно Михаил Владимирович стал вести себя после начала работы комиссии. Поначалу он решил, что те же журналисты, на чьи вопросы он только что отвечал, мешают работе его коллег. Несколько раз члены избиркома вставали со своих мест и пытались переместиться в другое помещение, но затем вновь возвращались и продолжали. В итоге, когда всех присутствующих в кабинете расположили в удобном для членов комиссии положении, заседание началось.

Фото: Алексей МОТОРОЛЕНКО

Экспертная рабочая группа рекомендовала признать недостоверными и недействительными 2015 подписей в поддержку Долматова. По многим из них представители самовыдвиженца подготовили возражения. Их рассмотрели, но оспорить рекомендацию почерковедов удалось лишь по 18 подписям. Кстати, сами эксперты пришли в избирком без необходимых документов и для того, чтобы подтвердить свою компетенцию, сотрудникам полиции пришлось на спецтранспорте избиркома куда-то ехать, из-за чего комиссии пришлось объявить перерыв.

Всё это время Михаил Долматов просил о возможности выступить перед избирательной комиссией на правах кандидата, но слова ему так и не предоставили. Более того, как только самовыдвиженец началал озвучивать свою позицию, вся комиссия за исключением одного человека покинула кабинет, а затем и здание – через задний выход. Как признались затем сами члены избиркома, они отправились на обед.

В это время в здание комиссии прибыл наряд полиции. Его вызвали сотрудники аппарата по личному распоряжению Михаила Барабанова, который обвинил присутствующих в здании сторонников Долматова в порче государственного имущества. Впрочем, никто так и не был задержан. Вместо этого полицейские остались охранять вход в избирком, проверять документы у журналистов и подписантов и не пускали тех, кто не мог чем-либо подтвердить цель своего визита.

В итоге, ровно в 21:03 облизбирком единогласно проголосовал за отказ Михаилу Долматову в регистрации на основании превышения допустимого процента недостоверных или недействительных 1997 из 17 181 подписей в поддержку кандидата.

Фото: Алексей МОТОРОЛЕНКО

Эти и многие другие странности в работе экспертов, почерковедов и членов избирательной комиссии вызвали у Михаила Долматова и его сторонников резкую критику. Беспартийный самовыдвиженец уже сделал заявление о том, что считает работу по анализу подписных листов непрофессиональной и будет обжаловать решение облизбиркома в Центральной избирательной комиссии и, если понадобится в суде.

«Моя избирательная компания на этом не заканчивается. Мы будем обжаловать принятое сегодня решение. Я благодарю всех своих сторонников за поддержку и обещаю, что буду отстаивать каждую поставленную ими подпись, которую сегодня забраковали по мнимым причинам, буду отстаивать ваши права», – заявил после заседания избиркома сам Михаил Долматов.

Добавим, что 14 августа аналогичное решение об отказе в регистрации по схожим основаниям вынесли и в отношении другого самовыдвиженца – Владимира Михайлова. Ещё двое кандидатов – Евгений Веденеев и Даниил Тихомиров не сумели предоставить в облизбирком необходимое по закону количество подписей в свою поддержку.