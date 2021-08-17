Мосгорсуд признал Навального особо опасным преступником

Учитывая, что Навальный признан "склонным к побегу", условно-досрочное освобождение ему не грозит. Фото: Мосгорсуд

Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального на решение Преображенского районного суда, который по просьбе сотрудников Следственного изолятора (СИЗО) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) признал его "склонным к побегу".

- Судом первой инстанции в удовлетворении административного искового заявления Навального о признании решения комиссии ФКУ СИЗО-1 ФСИН России о постановке административного истца на профилактический учет как лица, склонного к побегу, возложении обязанности на ответчика по устранению допущенных нарушений было отказано. Решение вступило в законную силу, - заявили в Мосгорсуде.

Отметим, что суд рассмотрел вопрос заявление Навального без его участия. Не захотели его видеть его лицо в российском суде даже по системе видеоконференцсвязи.

Учитывая, что Навальный признан "склонным к побегу", условно-досрочное освобождение ему не грозит. Его камеру и личные вещи будут чаще обыскивать, могут лишить свиданий и передач.

А свой статус Навальный заслужил еще 17 февраля, когда сравнил свою камеру в СИЗО с летающим кораблем, на который могут напасть, а потому пообещал "заточить ложку об стену".

"У меня совсем нет оружия. А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену", - написал блогер Навальный даже еще не представляя, сколько ему придется сидеть.

А сидеть придется долго. Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному 3,5 года условного срока "Ив Роше" на реальный (учитывая отбытый срок под домашним арестом, Навальный мог провести в колонии 2 лет и 6 месяцев). Следом СК России завел в отношении блогера Навального уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Согласно материалам следствия, Навальный похитил 356 из 588 миллионов рублей, которые привлек его фонд в качестве пожертвований. Статья предусматривает за это наказание в виде 10 лет лишения свободы.

А на днях Следственный комитет России сообщил о новом обвинении, которое предъявлено блогеру Навальному. Ему грозит еще 3 года колонии по статье "создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" (организация "Фонд борьбы с коррупцией" решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации, запрещена.)