Жюри «Кинотавра» возглавит Чулпан Хаматова

Жюри основного конкурса "Кинотавра" возглавит Чулпан Хаматова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

32-й «Кинотавр» в этом году пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября. О составе жюри и конкурсной программе рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в ТАСС.

Жюри основного конкурса возглавит Чулпан Хаматова, обойденная в прошлом году призом за лучшую женскую роль (она вполне заслуживала его за «Доктора Лизу»). Примечательно, что Чулпан - всего лишь вторая женщина-председатель жюри в истории фестиваля (ранее этот пост занимала Галина Волчек в 2005 году). Кроме того, это первый случай, когда жюри «Кинотавра» возглавляет «стопроцентная» актриса или актер, никогда в жизни не занимавшаяся (-ийся) режиссурой и не руководившая (-ий) театром. Помогать Хаматовой оценивать фильмы будут продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров.

Список членов жюри конкурса «Короткий метр» выглядит не менее внушительно: актриса Ингеборга Дапкунайте, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарев, критик Егор Москвитин и актер Юрий Борисов. Последний заодно станет главной звездой «Кинотавра»: практически невозможно вспомнить случай, когда артист снялся в таком количестве картин, участвующих в программе. В конкурсе у него - «Капитан Волконогов бежал», «Герда» и «Подельники», а вне конкурса - «Купе № 6» и «Мама, я дома». Именно на «Кинотавре» два года назад многие присмотрелись к Борисову впервые - он замечательно сыграл главную роль в фильме «Бык», получившем главный приз фестиваля. Но вряд ли даже самые оптимистичные критики могли предсказать тогда, что он так стремительно станет самым востребованным молодым актером в стране.

Фильмом открытия выбрали документальную работу кинокритика Петра Шепотинника «Нас других не будет», посвященную Сергею Бодрову-младшему и Алексею Балабанову; в основе - старые интервью с ними. А также беседы с теми, кто хорошо их знал и активно с ними сотрудничал: художником (и вдовой Балабанова) Надеждой Васильевой, композитором и певцом Вячеславом Бутусовым, оператором Сергеем Астаховым, продюсером Сергеем Сельяновым. Кстати, Сельянов на открытии получит почетный приз «за уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов».

На закрытии покажут фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» (в конкурсе его показать было нельзя, потому что его продюсер - президент фестиваля Александр Роднянский). В июле эта картина обернулась для Киры и Александра Ефимовича триумфом на Каннском кинофестивале - она победила во втором по значению конкурсе «Особый взгляд». (Кстати, Роднянский стал продюсером и вышеупомянутого фильма «Мама, я дома», который вскоре покажут в секции Orrizzonti Extra на Венецианском кинофестивале).

Что же касается конкурса, на отбор было представлено 104 картины, что очень много и очень здорово. Несмотря на все пандемии и локдауны, урожай новых фильмов поспел чуть ли не рекордным, причем они, говорят, заметно выросли в качестве. Программный директор фестиваля Ситора Алиева «почувствовала невероятную боль» от того, что была вынуждена отказывать достойным претендентам. Иногда, впрочем, не по своей воле: например, новая картина победителя прошлого «Кинотавра», автора «Пугала» Дмитрия Давыдова, была отобрана крупным европейским фестивалем, который настаивает, чтобы мировая премьера прошла там и только там. С другой стороны, за Дмитрия при таком раскладе тоже можно лишь порадоваться.

В конкурс в этом году вошло 15 картин.

«Дунай», режиссер Любовь Мульменко, в ролях: Надежда Лумпова, Ненад Васич, Душан Мамула. Режиссерский дебют популярной сценаристки («Верность», «Гипноз», «Как меня зовут», «Еще один год», «Купе № 6», «Разжимая кулаки»). Продюсер - Валерий Тодоровский.

«Ничья», режиссер Лена Ланских, в ролях: Анастасия Струкова, Ольга Малахова, Владимир Шабельников. История девочки-подростка из уральского городка, ставшей молодой (очень молодой) мамой. 31-летняя режиссер ранее снимала только короткометражные фильмы.

«Молоко птицы», режиссер Евгений Марьян, в ролях: Виталий Назаренко, Елена Лядова. История паренька из Приднестровья, который мечтает уехать на заработки в Европу.

«Общага», режиссер - Роман Васьянов, в ролях: Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Никита Ефремов, Марина Васильева, Илья Маланин, Юлия Ауг, Алена Михайлова. Экранизация совсем ранней повести Алексея Иванова «Общага-на-Крови»; действие разворачивается в студенческом общежитии, которое больше напоминает пространство романов Достоевского (по крайней мере, юные персонажи в основном заняты поисками ответов на вечные вопросы о душе и смысле жизни). Режиссерский дебют Романа Васьянова (вообще он отличный оператор, снявший в России «Стиляг», а в Голливуде - «Ярость» с Брэдом Питтом и первый «Отряд самоубийц»).

«День мертвых», режиссер Виктор Рыжаков, в ролях: Александр Паль, Агриппина Стеклова. Полнометражный кинодебют театрального режиссера, ставшего после смерти Галины Волчек худруком «Современника».

«Подельники», режиссер Евгений Григорьев, в ролях: Юрий Борисов, Елизавета Янковская, Павел Деревянко, Ярослав Могильников. Режиссер, ранее известный документальными картинами, говорил об этом фильме в интервью: «Это история основана на реальных событиях моей жизни. У меня в 7 лет убили отца, но убийца не сел в тюрьму и я ходил с ним по одним деревенским улицам довольно долго. При всей жутковатости истории сценарий получился ироничный, смешной. До слез».

«Герда», режиссер Наталья Кудряшова, в ролях: Анастасия Красовская, Юрий Борисов. История о матери и дочери, чья жизнь делится на две части: прозаическая реальность и удивительные сны. Участник недавнего кинофестиваля в Локарно, на котором Анастасия Красовская была названа лучшей актрисой.

«На близком расстоянии», режиссер Григорий Добрыгин, в ролях: Ксения Раппопорт, Нурбол Уулу Каи ратбек, Петр Рыков.

«Нуучча», режиссер Владимир Мункуев, в ролях: Сергей Гилев, Павел Колесов, Ирина Михаи лова.

«Оторви и выбрось», режиссер Кирилл Соколов, в ролях: Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Александр Яценко, Ольга Лапшина. Вторая полнометражная картина автора кровавой черной комедии «Папа, сдохни!». Героини - три женщины из одной семьи, воюющие между собой.

«Портрет незнакомца», режиссер Сергей Осипьян, в ролях: Кирилл Пирогов, Юрий Буторин, Галина Тюнина, Никита Тюнин, Ксения Кутепова, Полина Кутепова, Вера Строкова, Мадлен Джабраилова

«Капитан Волконогов бежал», режиссеры Наташа Меркулова, Алексей Чупов, в ролях: Юрий Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Никита Кукушкин, Владимир Епифанцев, Наталья Кудряшова, Виктория Толстоганова, Юрии Кузнецов. Герой - сотрудник правоохранительных органов, судя по всему, человек отнюдь не кристальной морали; его обвиняют в преступлении, он бежит, не дожидаясь ареста… и встречает человека, который представляется посланцем с того света. Он сообщает капитану Волконогову, что тот вскоре умрет, а душа его попадет в ад. Единственный шанс спастись - за сутки вымолить прощение хоть у одного человека, которому он навредил. Фильм будет также участвовать в основном конкурсе Венецианского фестиваля.

«Владивосток», режиссер Антон Борматов, в ролях: Андрей Грызлов, Анастасия Талызина, Иван Шахназаров, Виталий Кищенко. Криминальная драма о человеке, случайно совершившем преступление и теперь пытающемся уйти от ответственности. Среди продюсеров - Карен Шахназаров.

«Море волнуется раз», режиссер Николай Хомерики, в ролях: Ольга Бодрова, Валерий Степанов, Андрей Смоляков, Юлия Ауг.

«Медея», режиссер Александр Зельдович, в ролях: Тинатин Далакишвили, Евгений Цыганов. Трагическая история российского богача и его подруги, которая выглядит скорее наложницей. Еще один участник кинофестиваля в Локарно, получивший там спецприз с формулировкой «За эффектную современную версию трагедии Эврипида, не искажающую ее поэтики. За эстетическую скрупулезность режиссуры, чистоту и отточенность изображения, суровую красоту пейзажей, которые соответствуют трагическому величию оригинального текста».