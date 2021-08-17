Реки оживают: как экологический проект возвращает цапель в водоемы и открывает родники

Покос камыша. В этом году он вымахал до 4 метров высотой

Реки и озера самоочищаются. Но это в мире, где влияние человека на природу минимально. В нашей же стране долгое время принято было брать от природы все, что необходимо. В результате многие водоемы заросли камышом, обмелели, дно затянуло илом.

«Сохранение уникальных водных объектов» - один из 11 федеральных проектов национального проекта «Экология», направленный на восстановление и экологическую реабилитацию рек, озер и прудов. Больше того, эксперты говорят, что самый результативный! За два года Росводресурсы провели работы более чем на 80 водных объектах в 48 регионах. Восстановлено 8,5 тыс. га акватории рек и озер, расчищены более 70 километров русел. Все это улучшило условия проживания больше 8 млн человек.

План на 2021 год – расчистка 90 водных объектов. Еще для 1 млн местных жителей и туристов отдыхать возле рек и озер станет приятнее. Как проходят работы? Мы расскажем на примере Татарстана.

ОСВОБОДИТЬ ПРОТОКИ

«Республика Татарстан – лидер страны по исполнению федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология»», - отметила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. - Расчистка идёт в небольших населенных пунктах, но для местного населения они играют серьезную роль. И не только в плане обеспечения водой. Это часть культурного и исторического наследия. Этим сёлам несколько столетий, несколько поколений выросло на берегах водоемов».

Музейный комплекс Болгар. Мало мест в России, где соседствуют минареты и православные храмы

Окрестности музея-заповедника Болгар. Плывем по Камскому заливу Куйбышевского водохранилища: за спиной остались маковки минаретов и стен архитектурных памятников, сохранившихся со времен Волжской Булгарии и Золотой Орды (для ориентира – это XIII – XIV века). Объект культурного наследия ЮНЕСКО. Именно из этих мест ислам пошел по территории современной России. Раньше прибрежная часть Волги тонула в настоящей тайге из камыша. Сейчас выход к берегу уже чист. То и дело взлетают утки и цапли. Последних здесь, кстати, прежде долго не видели. Работы по расчистке ведутся немного в стороне, в глубине водохранилища.

…По полям с непролазной растительностью плавают диковинные машины, срезающие камыш на глубине метра. Техника произведена в Швеции. Внешне напоминает одновременно катамаран, гусеничный трактор и газонокосилку. Скошенный камыш собирают в зеленые «айсберги» и буксируют к берегу.

«Камыш отгружаем фермерам, которые его используют для корма скота в качестве силоса, - сообщил директор организации «Средволгаводхоз» Марсель Самигуллин. – В этом году мы должны убрать камыш с площади 250 га. Цена работ – 20 млн рублей. Сначала мы его срезаем, затем выкорчевываем. Таким образом открываем протоки Волги, течение реки становится более активным. В прошлом году аналогичные работы проводили в Лаишевском и Чистопольских районах Татарстана – сегодня местные жители уже неоднократно благодарили».

ЧТО МЕСТНЫМ ХОРОШО, ТО И ТУРИСТУ В УДОВОЛЬСТВИЕ

Причем здесь местные жители? Они-то в первую и заинтересованы в очистке рек и озер, на берегах которых живут: одни ловят рыбу, купаются, другие – оказывают гостиничные услуги … Захирел водоем – ни денег, ни отдыха. Что автоматически отражается и на доходах местных бюджетов.

«Заболачивается не только судоходный путь, но и пляжи, которые служат местами притяжения для местных жителей и туристов, - сообщил замруководителя исполкома Спасского муниципального округа Татарстана по социальным вопросам Евгений Савинов. - Сейчас мы находимся в населенном пункте Ржавец. В этом году планируется завершить первый этап работ – убрать камыш. А в будущем году уже на деньги региона и местного бизнеса планируем здесь оборудовать пляж, территорию благоустроим, подведем асфальтовую дорогу (сейчас в деревне только щебеночная - «КП»). На будущий год будем выступать с ходатайством о продолжении работ по расчистке Куйбышевского водохранилища».

Сегодня стратегия Спасского района подразумевает развитие двух ключевых направлений экономики – сельского хозяйства и туризма. О последнем расскажем подробнее. В 2019-м район посетило 510 тысяч туристов – это был пиковый год по количеству принятых гостей. Затем страну накрыла пандемия: на следующий год район посетило всего 200 тысяч туристов. А в 2021 район осмотрело уже более 310 тысяч туристов (идет в графике допандемийного 2019-го). Учитывая, что в райцентре Болгар проживает всего 8 тысяч жителей – отличный показатель!

ВОДА ПОДНИМАЕТСЯ

Едем в село Державино Лаишевского района. В 2021 году Росводресурсы на очистку заиленного пруда направили более 36 млн. рублей. Водоём зарос рогозом и тростником. Вдоль берегов остались затопленные деревья. Со дна водоёма сейчас достают иловые отложения, которые копились там много лет.

Очистка пруда земснарядом у села Державино.

«Площадь пруда 34 га, береговая полоса составляет более 7 километров. Толщина ила – от одного до двух метров. Расчистили почти половину площади, - отмечает руководитель работ Станислав Максимов. - Местные жители отметили, что уровень воды в пруду поднялся. Это связано с тем, что основные работы – удаление ила до глиняного дна – проводим гидромеханипзированным способом. Родники освободились, начался приток воды».

Проще говоря, обычно пруды очищают экскаваторами: спускают воду и убирают ил и грязь со дна ковшами. Но тогда даже сохранившиеся родники тяжелая техника может «затоптать». В данном случае очистка проводится земснарядом без спуска воды из водоема, в более щадящем режиме для местной флоры и фауны. Да, стоимость работ немного выше, чем при очистке бульдозерами. Но с учетом воспроизводства рыбных запасов (как понимаете, в случае очистки земснарядом малька выпускают меньше) то на то и выходит.

В Державино проживает около 500 человек. Воду из пруда местные жители используют в хозяйстве и в быту, на берег водоема приходят отдыхать и купаться. Рядом находится местная достопримечательность – Никольская церковь 1715 года постройки. И здесь турист – нередкий гость. Ведь свое название село получило от фамилии исторического владельца земель – двоюродного прадеда знаменитого поэта и государственного деятеля Гавриила Державина.

ДЛЯ ЛЮБОГО СЕЛА И ГОРОДА

Заключительный пункт поездки - село Никольское, которое также находится в Лаишевском районе. Росводресурсы выделили свыше 53 млн рублей на расчистку 32 га реки Мёша. Река-невеличка (глубина до 90 см) проходит по бывшему руслу Волги, которая сейчас находится в нескольких десятках километрах, практически не имеет течения: заросла камышом, бобры устраивают запруды.

Журналистов и руководство компании, которая занимается очисткой реки, встречало несколько десятков жителей. Людей интересовал вопрос: очистят реку – хорошо, а дальше что? Глава поселкового совета сообщил, что нацпроект «Экология» предусматривает только очистку дна водоема. Но затем планируется вырубить заросли кустарника на берегу, обустроить пляж, прогулочную зону и даже небольшой мост. На эти работы уже предусмотрены деньги в бюджете региона.

Жители Никольского выясняют дальнейшие шаги властей после уборки ила с реки.

«Очень довольна расчисткой реки, - призналась Галина Панкратова. – Семь лет назад переехали сюда семьей из Казани. Прошло несколько лет – река заросла травой. Расчистка началась в середине июня. Сейчас река имеет уже совсем другой вид. И мы очень рады, что на этом благоустройство водоема не заканчивается».

Интересный факт. В селе Никольское ежегодно собираются участники всероссийского фестиваля русского фольклора «Каравон». Это государственный праздник в Татарстане. Его история насчитывает более трёх веков. В Никольское приезжают гости со всей республики, а также из других регионов России. В будущем году фестивалю исполнится 30 лет.

Думаю, вы уже обратили внимание, что каждый населенный пункт, о которых мы рассказали, имеет какую-то особенность. Разумеется, это не случайно. К уникальным водным объектам, которые можно расчистить на средства проекта «Сохранение уникальных водных объектов» относятся реки, озера и пруды, которые находятся населенных пунктах, которые включены в реестр объектов культурного наследия; река или пруд используется для обеспечения водой для питья и в хозяйстве местных жителей; обитают ценные виды рыб, растения и животные или находится в границах поселений и активно используется местным населением для отдыха. Причем, населенный пункт должен выполнять хотя бы одно из перечисленных требований. Таким образом, в программе может принять участие практически любой населенный пункт России. Главное, чтобы его жители выступили с инициативой к местным властям, которым необходимо подготовить необходимую документацию и расчеты.

«Общая стоимость госконтактов по расчистке рек и других водоемов, рассчитанных на два года, составляет 165 млн. рублей, - сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Татарстан Егор Тарнавский. - В этом году планировалось потратить на расчистку трех объектов 22 миллиона рублей. Но Росводресурсы нас поддержали, и увеличили лимит финансирования до 99 млн. в 2021 году, за что мы очень благодарны. Но на этом мы не останавливаемся. Сейчас проводим мониторинги состояния рек и озер республики, готовим документы по прочим объектам».

Заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Татарстан Егор Тарнавский.

Обратим внимание, что в республике расчищают реки и озера не только на бюджетные деньги. Большую работу проводят волонтеры. В прошлом году республика Татарстан заняла третье место в России по количеству очищенных береговых полос.