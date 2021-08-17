Учиться, общаться и творить: В Ленинградской области стартует молодежный форум «Ладога»

Молодежный образовательный форум «Ладога» пройдет в Ленинградской области с 19 по 26 августа. Фото: пресс-служба правительства региона.

В Ленинградской области 19 августа стартует межрегиональный молодежный образовательный форум «Ладога». Это главное молодежное событие года в Северо-западном федеральном округе, на котором молодые люди из разных регионов России учатся, общаются, делятся творческими планами и социальными проектами. В 2021 году форум пройдет в 13-й раз, на него приедут более 700 участников и около 70 волонтеров.

Участников ждут индивидуальная работа с наставниками, встречи с лидерами ведущих молодежных сообществ и Всероссийский грантовый конкурс. Его победители получат до 1,5 миллиона рублей на реализацию своего социально-значимого проекта. Конкурс в рамках форума «Ладога» проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Гранты предоставляются на реализацию идей в одной из 9 номинаций: студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, инициативы творческой молодежи, патриотическое воспитание, спорт, ЗОЖ и туризм, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие, укрепление семейных ценностей и молодежные медиа.

В прошлом году участники форума «Ладога» получили на поддержку своих социально-значимых проектов 9,2 млн рублей в рамках Всероссийского грантового конкурса Росмолодежи.

Участники «Ладоги» могут получить до 1,5 млн рублей на реализацию своего социально-значимого проекта. Фото: пресс-служба правительства региона.

- В этом году изменился максимальный возраст участников грантового конкурса с 30 лет он вырос до 35 лет. Это повлияло и на количество заявок, - рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева. - При этом каждый пятый участник желает получить финансовую поддержку на реализацию проекта. Я уверена, что конкурс помогает реализовывать идеи, необходимые для решения актуальных задач среди молодежи.

По традиции в форуме принимают участие молодые политологи, блогеры, активисты, предприниматели, представители профсоюзных и молодежных патриотических и добровольческих движений, волонтеры. Всего на участие в нем в этом году было подано свыше 2,4 тысяч заявок. Главными темами «Ладоги» в 2021 году станут развитие молодежных сообществ, «Год науки и технологий в РФ» и «Год чистой воды в Ленинградской области». Образовательные мероприятия форума пройдут на десяти тематических площадках: «Гражданское развитие», «Территория развития», «Медиа развитие», «Бизнес развитие», «Духовное развитие», «Развитие молодежных сообществ», «Креативное развитие», «Развитие молодежной политики», «Профсоюзное развитие» и «Наследники Победы».

Организаторами форума «Ладога» с 2009 года выступает комитет по молодежной политике Ленинградской области. Помощь в его проведении оказывают волонтеры Ресурсного добровольческого центра, созданного в прошлом году в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Одна из главных задач проекта – привлечь к добровольческому движению как можно больше молодых людей. Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области появился после выступления президента Владимира Путина во время послания Федеральному собранию в 2020 году. Глава государства тогда подчеркнул, что считает очень важным масштабное развитие волонтерского движения в России.