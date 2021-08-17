На форуме «Технопром-2021» начнут строительство нового синхротрона и откроют климатический центр

Фотографии с форума «Технопром» прошлых лет. Предоставлены АНО «Национальные приоритеты».

В Год науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске пройдет VIII Международный форум технологического развития «Технопром-2021». Он соберет более 1 500 участников очного и более 2 000 – онлайн-формата: ученых, глав наукоградов и инновационных центров, бизнесменов и руководителей федеральных и региональных органов власти из более чем 20 стран. Участники обсудят эффективные формы сотрудничества науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства.

На форуме будет представлено сразу несколько передовых научных и научно-популярных проектов, в том числе – начало строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», открытие климатического центра Новосибирского государственного университета (НГУ), открытие арт-объекта «Сибирский фотон» и другие.

В проект программы «Технопром-2021» включено около 80 мероприятий, которые тематически разделены на семь направлений: «Зеленые технологии для индустрии и качества жизни», «Прорывные технологии и “мегасайенс”», «Цифровые технологии», «Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива», «Форум трансфера технологий. Сибирская венчурная ярмарка», «Кооперация науки и индустрии. Научно-образовательные центры мирового уровня» и «Ценность и цена науки».

Центральной темой деловой программы станет развитие «зеленой экономики»

Пленарное заседание форума будет посвящено теме «Технологической трансформации как основе для перехода к “зеленой экономике”». Символично, что оно пройдет именно в августе, который, согласно плану Года науки и технологий в России, посвящен климату и экологии. Эксперты мероприятия обсудят такие вопросы, как климатические изменения и задачи обеспечения климатической нейтральности экономики, технологическая перезагрузка энергетики, транспорта, индустриального производства, сельского хозяйства. Чем обернется тренд на экологическое развитие, подразумевающее снижение выбросов, рекультивацию загрязненных территорий, секвестрацию парниковых газов: нагрузкой на бизнес или стимулом для трансформации экономики? Можно ли извлечь пользу из ограничений по экологичности на мировых рынках? Каковы возможности у страны для существенного технологического перевооружения для достижения целей экологичности? Все это станет предметом живого обсуждения в ходе диалога бизнеса и власти.

Фотографии с форума «Технопром» прошлых лет. Предоставлены АНО «Национальные приоритеты».

Лейтмотивом круглых столов, симпозиумов, сессий и других мероприятий форума станет обеспечение научно-технологического лидерства России в мире. В рамках «Технопрома-2021» пройдет XII Сибирский форум «Индустрия информационных систем», а также состоится выставка научно-технологических достижений и передовых проектов Сибирского региона и научно-образовательных центров мирового уровня, созданных благодаря национальному проекту «Наука и университеты».

В ходе делового трека «Территории научно-технологического развития» эксперты обсудят создание инновационных научно-технологических центров и определят эффективные модели использования потенциала территорий с высокой концентрацией науки и инноваций. Участники выработают единые подходы к систематизации механизмов господдержки таких территорий. Результатом обсуждения станут предложения по совершенствованию нормативного правового поля для создания инновационных научно-технологических центров и Меморандум «О государственной политике в отношении наукоградов».

На «Технопроме-2021» запустят строительство первого в России синхротрона поколения «4+»

Ключевым событием «Технопрома-2021» станет начало строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). На сегодняшний день в России есть синхротроны поколений 1 и 2+. Установка ЦКП «СКИФ», относящаяся к поколению 4+, позволит изучить атомную структуру веществ и станет самой совершенной в своем роде. По сравнению с синхротронами предыдущих поколений, ЦКП «СКИФ» будет обладать улучшенными характеристиками: она позволит генерировать синхротронное излучение с меньшими размерами пучка, более высокой интенсивностью и намного более высокой спектральной яркостью.

Изображение первого в России синхротрона поколения «4+». Предоставлены АНО «Национальные приоритеты».

Строительство ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» инициировано в рамках национального проекта «Наука и университеты», стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей. В июне на базе Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук были изготовлены первые элементы линейного ускорителя источника синхротронного излучения и магнитные элементы бустерного кольца. А уже к концу 2023 года планируется тестовый (технический) запуск установки.

Параллельно с самой установкой планируется реализовать цифровой двойник «СКИФ»-а, который будет создаваться на базе BIM-модели, построенной при проектировании синхротрона Центральным проектно-технологическим институтом Росатома. Цифровой эксперимент начнется со станции ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, создание цифрового двойника обеспечит Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий, проект заявлен в рамках мероприятий Государственной программы развития синхротронных и нейтронных технологий.

Программа для школьников: лекции, хакатон и олимпиада по 3D-технологиям

На «Технопроме-2021» будет представлена специальная программа для школьников, так как вовлечение молодежи в науку – одна из главных задач проведения Года науки и технологий в России. 25 августа учащиеся школ посетят соревновательный хакатон по аэрокосмическим исследованиям. Им будет предложено спроектировать и изготовить прототипы объектов «Капсула жизни», «Спутникостроение» и «Дистанционное зондирование земли». Участники школьной олимпиады по 3D-технологиям продемонстрируют навыки работы в системах автоматизированного проектирования, подготовке конструкторской документации, использовании программного обеспечения по топологической оптимизации по расчету нагрузки. Главным командным заданием станет самостоятельное создание робота.

27 августа школьники-участники пленарной сессии образовательного трека «Алгоритмы перезагрузки: слияние человека и технологий» обсудят образ будущего и возможные варианты взаимодействия людей и технологий. Вместе со взрослыми ребята выскажут мнения относительно трендов цифровизации, биохакинга, технологий мобильности во времени и пространстве, а также ответят на вопрос «Какие жизненные ценности необходимо сохранить, чтобы остаться Человеком?».

Также в третий день «Технопрома-2021» школьники посетят лекции известных ученых и представителей технологических компаний. Перед слушателями выступят профессор кафедры языкознания, заведующая лабораторией когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская, директор IT компании «NeuroLab!Algorithms» Алексей Марков, ректор Сибирского государственного университета геосистем и технологий Александр Карпик, директор центра дополнительного профессионального образования Новосибирского государственного университета Вера Маркова, директор Института горного дела имени Н.А. Чинакала СО РАН Алексей Хмелинин и многие другие. Эксперты совместно с участниками форума определят роль влияния технологий на принятие решения человеком и сформируют рекомендации для федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в части модели компетенций цифрового трансформатора и совершенствования реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

Помимо этого, на VIII Международном форуме технологического развития «Технопром-2021» планируется провести питч-сессию для российских школьников и студентов. В очном и дистанционном формате участники питч-сессии защитят научные и бизнес-проекты перед представителями ведущих российских компаний. Молодые люди расскажут о проектах, посвященных научно-технологической или стартап-идее, которая планируется к реализации либо уже реализуется участником сессии или его командой, и обсудят их с экспертным жюри.

Информационная справка

25 декабря 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Задача Года – привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, повышение вовлеченности профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также формирование у граждан нашей страны четкого представления о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы. Подробная информация о мероприятиях Года доступна на сайте годнауки.рф. АНО «Национальные приоритеты» – оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации.