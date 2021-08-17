Стартовал конкурс статей «Узнай Подмосковье с Википедией»

В подмосковной Кубинке прошла историческая реконструкция битвы под Москвой 1941 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В августе начался уникальный конкурс статей «Узнай Подмосковье с Википедией». Это совместный проект Главного управления по информационной политике Московской области и НП «Викимедиа РУ» для редакторов интернет-энциклопедии «Русская Википедия». Конкурс проходит по трем номинациям: «Битва под Москвой», «Достопримечательности» и «СМИ Московской области». Победителей ждут денежные призы.

«Идея конкурса родилась в знаменательный всей нашей страны год – год 80-летия Битвы под Москвой. На подмосковной земле не раз происходили переломные для нашей истории события. Именно отсюда зимой 1941 года начался разгром немецко-фашистских войск.» – говорит Министр Правительства Московской области Анастасия Викторовна Звягина. – «О нашем Подмосковье можно рассказывать бесконечно, хватит на целую энциклопедию. И мы хотим пригласить всех неравнодушных к нашей истории, природе родного края принять участие в новом конкурсе. Это еще одна возможность выразить любовь к земле, на которой мы живем, признательность нашим предкам за их подвиги и труд, и, конечно, заявить о себе как о профессионале печатного слова, и даже выиграть призы».

«Мы приветствуем такую серию конкурсов, которые посвящены созданию энциклопедических статей о регионах России. Это очень важно, не просто путешествовать по родному краю, но и рассказывать о нём по источникам с медиа материалами во всемирной энциклопедии» – комментирует Генеральный директор и главный редактор ИД «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин.

«Коллектив медиагруппы «Комсомольская правда» рад содействовать конкурсу «Узнай Подмосковье с Википедией» и для участников этого конкурса мы приготовили свой подарок, о котором объявим позже на нашем сайте» – сообщает Главный редактор сайта KP.RU Олеся Вячеславовна Носова.

В этом году 20-летие отметил и сам проект «Википедия». За это время Интернет-энциклопедия стала одним из наиболее популярных информационно-познавательных ресурсов для читателей во всем мире.

«Идея совместного конкурса «Узнай Подмосковье с Википедией», а также вики-экспедиции по достопримечательностям Московской области родилась на встрече с Министром Анастасией Звягиной в день 20-летия Википедии.» – говорит сооснователь и исполнительный директор Викимедиа РУ Станислав Александрович Козловский. – «Его цель – популяризация уникальных, в том числе трудно доступных природных и культурных мест Подмосковья, увеличения туристского потенциала региона. Мы рассчитываем внести весомый вклад, ведь даже небольшой абзац в Википедии с красивой фотографией объекта дополнительно привлекает 9% туристического потока на территорию, где он расположен».

С условиями участия можно ознакомиться на официальной странице конкурса.

Работы принимаются до середины сентября. Итоги поведут не позже первого октября. Победителям полагается денежный приз: за первое место – 20 тысяч рублей, за втрое и третье – по 10 и 5 тысяч рублей, соответственно.

Приглашаем к участию в конкурсе «Узнай Подмосковье с Википедией» всех интересующихся нашим краем!