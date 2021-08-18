Зеленые, желтые, пятнистые: В Лавке начали продавать бананы разной степени зрелости

Треть россиян, покупая бананы в интернете, хотели бы иметь возможность выбирать степень зрелости плодов. Об этом говорят результаты опроса, который провела Яндекс.Лавка среди тысячи россиян. Сейчас 92,3% из них вообще не заказывают бананы в онлайне, и причина, видимо, именно в том, что при покупке в онлайне непонятно, насколько зрелый плод привезут.

Большинству пользователей (75,7%) хочется получить спелый плод желтого цвета. Отдали предпочтение пятнистым - 12,6% опрошенных, так как такие плоды мягче, слаще и лучше подходят для выпечки. За немного недозрелые, зеленые бананы высказались 9,3% пользователей.

В онлайне пользователь всегда заказывает банан желтого цвета, потому что таким он выглядит на иконке. Но насколько зрелые плоды в действительности приедут в заказе, раньше было невозможно понять. Поэтому, чтобы пользователям было удобнее заказывать любимые фрукты, Яндекс.Лавка запустила продажу бананов с выбором степени зрелости. В приложении можно добавить в корзину зеленые, желтые или пятнистые бананы. Выбрать степень зрелости бананов онлайн пока что можно только в Лавке — больше ни один сервис доставки продуктов не предлагает такую услугу. Пока что она доступна жителям Москвы, а в будущем сервис рассматривает возможность запустить продажи этих плодов с выбором степени спелости и в других регионах, где есть Лавки.