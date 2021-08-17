Элитная недвижимость звезд в Сочи: у Прокловой жилье из камня за 30 миллионов, а у Славы квартиры подорожали в два раза

Проклова обустроила в Сочи квартиру, а теперь достраивает дом в Хосте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие наши артисты имеют недвижимость в Сочи. Из-за пандемии звезды стали чаще посещать отечественный курорт. Рассказываем у кого из знаменитостей есть свое жилье в Сочи.

Проклова следит за дельфинами

Актриса Елена Проклова по традиции проводит отпуск в Сочи. Квартиру здесь она отремонтировала и оборудовала по своему вкусу: много натуральных материалов – дерево, камень. Елена Игоревна искала такую квартиру в Сочи, чтобы с балкона было видно море. Так купила в новостройке на одиннадцатом этаже четыре однушки – все на одной площадке. Общая площадь этого жилья Прокловой 120 кв м. Дом, где в Сочи поселилась артистка можно найти в центральной части города на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Черноморской.

Квартира Елены Игоревны отремонтирована из экоматериалов — много дерева и камня. фото — кадр НТВ.

Дизайнеры красиво объединили актрисе все однушки в шикарную огромную квартиру: столовая и барная стойка совмещены с гостиной, две спальни - хозяйки и ее дочери, сауна и терраса. Одну из квартир трансформировали в балкон – его площадью 40 кв м: здесь есть огромная ванна с джакузи, массажный стол, место для отдыха. «Отсюда видно даже дельфинов», - хвалится Елена Игоревна. Вид – на море. Особая гордость хозяйки квартиры – полы из камня оникс, стены из камня, массажное кресло.

Проклова купила четыре однушки — одна стала верандой. фото — кадр НТВ.

Проклова купила это жилье за 15 миллионов рублей. Говорит три года работала на эту квартиру. После ремонта и с течением времени цена выросла в два раза. Есть у Елены Игоревны еще и домик на курорте. В Хостинском районе Проклова строит дом в горах – с бассейном, сауной. После завершения благоустройства он будет стоить около 20 млн. руб.

У Елены Прокловой две наследницы: 48-летняя Арина и 26-летняя Полина. Старшей дочери актриса подарила квартиру в центре Москвы – это наследство мамы Прокловой. На младшую дочь Проклова переписала апартаменты в Сочи.

Слава выгодно вложилась

Певица Слава вложила деньги в недвижимость не только в столице, но и на курортах. Слава на днях рассказала о дивидендах: «У меня есть чуйка. В Сочи купила себе несколько квартир. Они сейчас выросли в цене на 160 %. Хорошо заработала».

В этом ЖК у Славы квартиры. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Слава купила квартиры в самом модном у москвичей элитном ЖК у Олимпийского парка. Квартиры певицы на пятом этаже малоэтажного комплекса, с охраняемой территорией, развитой инфраструктурой – тут и бассейн, и кафе, и спортплощадка. С веранды квартиры певицы видно море – оно совсем рядом.

Певица Слава на веранде квартиры на курорте. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В комплексе по соседству со Славой сейчас продается похожая квартира площадью 85 кв м за 30 млн. руб.

У Монеточки домик в горах

Певица Монеточка (Елизавета Гардымова) купила дом в горах Красной Поляны за 18 млн. руб. Потратила все сбережения и не жалеет. Лиза приезжает сюда писать музыку – называет своим местом силы, певице даже нравится, что здесь плохо работает интернет. Монеточка потратилась и на ремонт: «У соседей роскошные дома из бруса, а мой стоял один такой маленький дурачок смешной. Поэтому было не очень дорого. Мы с папой сразу начали его ремонтировать - меняли крышу, облицовку, сносили стены. Получилось мило и уютно». Артистка купила собственность до регистрации брака, так что домик в горах - только ее.

Монеточка все сбережения потратила на дом на курорте. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У кого еще есть жилье в Сочи

- Дом у Оксаны Оксаны Федоровой.

- Квартиры в элитном ЖК у Андрея Григорьева-Апполонова, Владимира Винокура, Льва Лещенко, Гарика Мартиросяна, Земфиры.