Сергей Шойгу: Призер танкового биатлона в реальном бою сжег 6 танков противника

Сергей Шойгу лично проверил трассу танкового биатлона перед началом игр. Фото: пресс-служба Министерства обороны

У военных есть своя олимпиада, где все, как в настоящем бою, - танки стреляют, самолеты летают, повара разворачивают полевые кухни. Это зрелищнее многих видов спорта. И это уж точно лучше, чем воевать. Есть сборные стран, есть победители, но нет проигравших.

22 августа стартует уже 7-я по счету такая военная олимпиада - Армейские международные игры «АрМИ-2021».

22 августа стартует уже 7-я по счету такая военная олимпиада - Армейские международные игры «АрМИ-2021». Фото: Министерство обороны РФ

«НЕ НА БУМАГЕ, А НА ДЕЛЕ»

- Как возникли эти Армейские игры, какая у них цель, Сергей Кужугетович?

- Вы помните, как мы начали первые внезапные проверки боеготовности войск? Нам тогда стало понятно, что мы, в общем, не очень готовы, а где-то совсем не готовы. И приняли кардинальные меры, чтобы обученность войск у нас была не на бумаге, а на деле. Но этого тоже было мало. И мы решили провести состязания - придумали танковый биатлон.

- Это была ваша идея?

- Не буду скромничать - да! Хотелось внести что-то интересное и полезное, собирался сказать, игрой, но это уже далеко не игра, потому что в нее вовлечены в этом году 459 тысяч военнослужащих. Это и летчики, и техники, и танкисты, и врачи - все, кто предназначен для ведения боевых действий.

- 459 тысяч? Почти половина армии.

- И мы не пошли по пути спорта высоких достижений, это наша принципиальная позиция. У нас занявший первое место в следующем году не может участвовать. Каждый год побеждают новые экипажи.

В 2021 году игры пройдут уже в 11 странах, и примет участие 290 команд из 44 государств! Это большая цифра и большая работа. Фото: Министерство обороны РФ

- Многократных чемпионов нет?

- И быть не должно. Пусть они показывают свое мастерство уже в других местах. Например, не победитель, а призер танкового биатлона в реальном ночном бою* сжег 6 танков противника. Призер, не победитель!

Это стало уже абсолютно штатным занятием и для летчиков. Для всех.

Начали мы в 2013 году, предложили: давайте сделаем большие международные игры. На 4 страны - с Арменией, Белоруссией, Казахстаном. Тут же заинтересовались дальние коллеги, и в 2014 году должны были участвовать страны НАТО. Итальянцы, англичане, немцы. Но в 2014 году они «немножко на нас обиделись». (за возвращение Крыма. - Ред.)

В 2021 году игры пройдут уже в 11 странах, и примет участие 290 команд из 44 государств! Это большая цифра и большая работа. Каждый должен подготовить полигоны у себя в стране. Вот у нас правило - на одних и тех же полигонах не проводим всеармейские состязания. За счет этого мы привели в порядок практически все полигоны.

Мы уже вышли из просто игры, это действительно битва военных экипажей, инженеров, технологов, оборонных предприятий.

«СТРАНЫ НАТО ТОЖЕ УЧАСТВУЮТ»

Мы уже вышли из просто игры, это действительно битва военных экипажей, инженеров, технологов, оборонных предприятий. Фото: Министерство обороны РФ

- В этом году участвуют все, кроме НАТО?

- НАТО тоже.

- Это Греция?

- Да. Есть и свои рекорды, их 37 установлено на играх - по скорости, точности, глубинам. Из них 10 у иностранных команд. Мы тут не одни в «поле самые лучшие», все хотят себя показать.

В этом году, к слову, на играх будут группы наблюдателей из 11 стран, они пока присматриваются. В том числе из стран НАТО. Пока не хочу их называть.

И что приятно, мы не едиными боевыми действиями живы. В этом году 20 команд впервые будут в конкурсе «Армия культуры». В одной стране мне уже сказали: «Вы, пожалуйста, к нашему выступающему приглядитесь». Я, естественно, говорю: «Тут блата нет, жюри из разных стран».

- Они будут петь? Плясать?

- И поют, и танцуют…

- То есть кто на что горазд?

- Не кто на что горазд, а кто что хочет показать всему миру. У нас и те, кто пел в «Ла Скала», выступают. И солисты оперы польской, китайской, из Индии, Вьетнама. Это профессиональные артисты. Как у нас ансамбль Александрова.

- В чем секрет российских побед в армейских играх?

- Мы не ставим перед собой задачу делать команду высоких достижений. Мы хотим сделать армию и флот высоких достижений. Работают все - и Уралвагонзавод готовит танки, и готовят самолеты разные заводы. Допустим, китайская команда приезжает со своей техникой, топливом, боеприпасами.

- Это же целый эшелон…

- Практически 3 железнодорожных эшелона!

- И лапшу свою везут?

- Свои продукты. Свои повара. Это не потому, что мы плохо кормим. Мы всегда хлебосольны и гостеприимны. Кстати, и у поваров конкурс. Они иногда приглашают министров обороны: «Давайте вы будете судить». Там к 4-му, 5-му участнику подходишь, и уже ничего судить не можешь. Уже наелся.

БОЯТСЯ СОРЕВНОВАТЬСЯ С РУССКИМИ

Где сегодня в мире можно увидеть и потрогать все самые передовые оружейные и военно-технические новинки? Конечно, на международном форуме «Армия-2021». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Продвигаете победителей по службе?

- Конечно. Сейчас сделали такую школу мастеров, они там инструкторы, потому что в этом деле непревзойденные. А многие из них обращаются с неожиданной просьбой - направить в Сирию. Чтобы получить боевой опыт.

- Золотой фонд!

- И, к счастью, у нас этого золота все больше. Конечно, страны НАТО тоже пытаются делать нечто подобное. И я убежден, перешагнем тот рубеж, который препятствует нашим нормальным отношениям, и мы, как на Олимпийских играх, сможем встретиться…

- А они нас на свои военные не приглашают?

- Мы приглашаем всех. Нас - нет.

- Почему?

- Один из глав государств сказал, что соревноваться в этом деле с русскими сегодня - это очень большие имиджевые потери для производителей техники. Было бы интересно, но рискованно. Наше оружие зарекомендовало себя во всех конкурсах как сверхнадежное, и, конечно, это способствует заключению контрактов.

- А что с судейством?

- Оно двухуровневое. Главный судья избирается каждый год другой. В коллегию судей входят представители от каждой из стран-участниц.

- Это немного демократичнее, чем на Олимпиаде.

- Намного демократичнее!

- Можно сказать с уверенностью - мы к играм готовы?

Победители одного из первых танковых биатлонов - российский экипаж - с золотыми медалями. Все как на настоящей Олимпиаде. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Абсолютно готовы. И открою маленький секрет: мы с начальником Генштаба лично проверили трассу танкового биатлона. Я управлял танком Т-80, а Валерий Васильевич (Герасимов - начальник Генштаба. - Ред.) - танком Т-72.

*По данным редакции, этот бой произошел в Сирии, в районе Пальмиры.

Шпионы и атташе приезжают с грибными корзинами в панамах дачников

С 22 по 28 августа в России пройдет и Международный военно-технический форум «Армия-2021».

Что на нем можно посмотреть интересного - «КП» также спросила у министра обороны Сергея Шойгу.

Уникальность нашего форума в том, что мы показываем не просто экспонаты, а самолеты у нас летают, танки ездят, системы залпового огня стреляют... Фото: Министерство обороны РФ

- Это большой форум?

- На сегодня, пожалуй, самый крупный. Есть другие, вы их знаете, Ле Бурже, Фарнборо...

- Уже два года у них ничего.

- Зато мы движемся вперед, и у нас сегодня участвуют 97 стран, полторы тысячи предприятий.

Уникальность нашего форума в том, что мы показываем не просто экспонаты, а самолеты у нас летают, танки ездят, системы залпового огня стреляют... Были просьбы показать ночную работу вертолетов и артиллерии, мы их выполняли.

Форум стал очень притягательным для всех. Туда с грибными корзинами в панамах дачников приезжают представители военных атташатов разных стран. Фото: Министерство обороны РФ

Многое из этой новой техники поступит в войска. Мы в этом году получим 4 подлодки. Из них 3 атомные. 6 боевых надводных кораблей. 15 межконтинентальных баллистических ракет. Истребители пятого поколения Су-57 начинают поступать в войска, как и новейшие танки «Армата» в этом году серийно. И также серийно танки Т-90М, только вчера мы осмотрели первые партии. Машины шикарные просто! В этом году мы получим 18 разведывательно-ударных беспилотных комплексов, в которые входит по 3 - 5 летательных аппаратов. Завершаем испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон», и мы, конечно, ей удовлетворены.

- Дальность не понятна?

- Дальность хорошая. Но, я вам скажу, та точность, которую на испытаниях мы проверили по морским целям, она шансов не оставляет. Просто не оставляет. Как и «Кинжал». То есть мы имеем весь арсенал. Можем с моря, можем с воздуха, как в том фильме, «можем спички, можем соль, можем то, чем травят моль».

Планируем на форуме подписать 45 госконтрактов на 500 миллиардов рублей.

- А где пройдет форум?

- В Конгрессно-выставочном центре «Патриот», рядом Кубинка, полигон Алабино, и во всех военных округах и на Северном флоте.

В Кубинке будут показаны вся авиация, пилотажные группы. И новая авиатехника для спецназа. 25 - 26 августа - чемпионат по управлению беспилотниками и роботами. Там мы покажем уже фактически то, что идет в Сирию. Боевые роботы, роботы-разведчики, роботы-саперы...

Помните проблему, когда мы начали воевать в Сирии, у нас была маленькая дальность огнеметных систем - это ТОС «Буратино». Они оказались в зоне досягаемости противотанковых управляемых ракет. Сейчас мы вывели их за эту зону, доработали. Это все опыт Сирии...

Форум стал очень притягательным для всех. Туда с грибными корзинами в панамах дачников приезжают представители военных атташатов разных стран.

- Шпионы!

- Там шпионки скорее, с крепким телом.

- Сколько вы ожидаете публики?

- Будет больше, чем в прошлом году. А в прошлом году у нас было 1,5 миллиона.

- Уже заметили, что вы трибуны расширили.

- Да. Когда мы все это начинали, мы же не предполагали, что это будет такое.