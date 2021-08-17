«Бежала из страны, переодевшись в женское платье»: Оппозиция, которую мы потеряли

1996 год. Валерия Новодворская перед началом судебного заседания по обвинению ее в разжигании национальной вражды. Фото: Людмила Пахомова /ИТАР-ТАСС

Минутка России, которую мы потеряли.

В эти дни, когда мир со сложными чувствами наблюдает за происходящим в международном аэропорту им. Х. Карзая, - нельзя не вспомнить, ув. друзья, о Валерии Ильинишне Новодворской.

Оппозиция в нашей стране любит говорить о том, что политические элиты как-то измельчали и не производят ярких личностей. Это не совсем верно: элиты не мельчают, а всего лишь стареют. Измельчание начнётся чуть поздней, когда на смену тем, кто помнит 90-е, придут те, кто помнят, как они ели вещества в МГУ, МГИМО и ВШЭ. Этот процесс печален, но неизбежен: вино переходит в уксус, Киссинджер в Макфола, злые дядьки и тётки, обкусанные и обтёсанные биографиями, оставляют свои места хорошим мальчикам и девочкам, выросшим в структурах, где самые кровавые раны наносятся острыми листами А4, а тело побеждённого в битве само уходит по собственному желанию.

Что по-настоящему мельчает, так это сама оппозиция. Священное безумие матёрых диссидентов-секачей, не то что не знавших страха, но скорее обожавших страх и страдания - уходит и растворяется. Мне доводилось читать рассказ примерно двадцатилетней давности юмориста Шендеровича о том, как однажды (кажется, в очередных «Куклах», если кто помнит) он изобразил внезапный приход к власти коммунистов и упомянул, что «Новодворская бежала из страны, переодевшись в женское платье». Героиня позвонила ему после эфира и сказала «Витя, как вам не стыдно». Юморист, тогда ещё не ославленный матрасом, приготовился каяться, но Новодворская добавила: «Разве вы не знаете, что в программе нашей партии записан отказ от эмиграции».

Сейчас таких не делают. Нынешний модельный оппозиционер - это зеленовласая киберфеминистка под тридцатник, отважно показывающая небритые ноги в твиттер, а затем, обезумев от радости, пищащая «ура, не могу поверить, я верхом на своём пухлом пареньке отправляюсь в Австрию, он поступил в магистратуру». Это какие-то декоративные девицы-тарапуньки и мальчики-штепсели, рассказывающие о своём эмоциональном выгорании - или с отвратительно осторожной рассчётливостью мурлыкающие в стиле ASMR, что «нужны расстрельные списки, но это не точно».

Чорт подери, вы можете представить себе Валерию Ильинишну жалующейся на эмоциональное выгорание и токсичную российскую погоду? Аккуратно выверяющей Скандальные Фразы, к которым, однако, Не Докопаться? Бегущей по взлётному полю и цепляющейся за шасси отлетающего транспортника?

Великая удача российской власти в том, что её нынешние противники вырождаются куда быстрей её - и вообще сильно смахивают на 300 000 отборных афганских солдат, подготовленных передовыми инструкторами. Отбор во власть идёт по корявым критериям (впрочем, редко и мало где бывало иначе в мирные периоды). Но оппозиция вовсе кооптируется по критериям отрицательным:

- Готовы ли вы эмоционально выгореть?

- Умеете ли вы аккуратно стенать в твиттер - и как часто можете это делать?

- На какие жертвы вы готовы пойти ради отъезда из страны?

- Вы нам подходите. Опубликовано на сайте sponsr.ru