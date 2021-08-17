Виталий Коротич: «Победоносное бегство» США из Афганистана - сродни их провалу во Вьетнаме, которое ничему не научило

Виталий Коротич в редакции "Комсомолки". Фото: Евгения ГУСЕВА

- ...Виталий Алексеевич, я почему вам звоню? Потому что мои комментарии с Коротичем довольно рейтинговые, и я за счет вас, глядишь, и прославлюсь!

- Спасибо большое, Александр.

- В советские времена была такая рубрика – «Их нравы». Вы, прожив 10 лет в США, не забыли еще об этом?

- Конечно, помню.

- И вот они, эти американские нравы, как мы видим, проявились в эти дни в полном таком масштабе. Что вообще произошло? Все удивляются, поражаются. Это что-то - «из ряда вон», то, как себя в Афганистане повели Соединенные Штаты? Или это для них - нормально, обыденно?

- Понимаете, в чем дело?

Американцы настолько убеждены в правоте всех своих поступков, настолько у них грандиозна мания превосходства, что - если они даже что-то такое делают не так (с нашей точки зрения) - тут же отмахиваются от любых нареканий и - становятся в позу «вообще безгрешных».

Их спортсмены получают, скажем, допинг, и потом ловятся на нем - но тут же выясняется, что это им доктор прописал, что так и надо было, и вообще, не стоит на американцев «бочку катить». Ни одного никогда не наказывали.

- То есть, с точки зрения Соединенных Штатов…

- …они, я повторяю, в любом случае «безгрешны».

- Тогда, значит, то, что произошло в Кабуле, в Афганистане, все это в порядке вещей.

- В порядке вещей - да! Кабул, Афганистан – это ведь не уникальная какая-то штука, не что-то такое - из ряда вон.

Рядом Ирак, рядом Ливия, рядом Сирия, куда американцы тоже забрались, что называется - «с ногами».

Рядом - вообще весь мир, где они всех «учат уму-разуму» и учат жить.

Американцы действуют по своим правилам, и им никто ничего не внушает.

А вот России США предъявляют претензии, что мы живем «не по правилам».

- А вот что касается позорного бегства США из Афганистана...

- Это надо было как-то оправдать. Бегут-то они, ясно, оттуда с самым позорным видом, но при этом пережить такое – это удар будет по Байдену, который допустил такое позорище. Ведь бегство из Вьетнама в свое время... Это очень похоже.

(Война США во Вьетнаме продолжалась с 1964-го по 1975 год.)

Когда я смотрел те самые видеозаписи, когда люди повисали на самолете, все это очень похоже на то, как в Сайгоне их снимали с крыши американского посольства, и они тоже падали с вертолетов.

Но вот только никакие расплаты за свое вмешательство в жизнь других стран американцы никогда не примут и никогда с этим не согласятся.

- С тем, что это - плохо.

- Что это - очень плохо.

- И они делают из этого подвиг какой-то, что ли.

- Вы знаете, это будет объяснено немножко иронически, немножко еще как-то. Потом немедленно в Америке откроется много афганских ресторанов.

После Вьетнама вьетнамских забегаловок в США возникло чуть ли не столько, сколько вернулось высших офицеров. Потому что беглые генералы везли с собой то ли поваров, то ли еще кого-то.

Сейчас Афганистан - предан полнейшим образом.

- Предан - от слова «предательство»?

- Конечно.

Но, когда я смотрю на этот аэропорт, где люди падают с самолетов, и американцы увозят кого-то, а кого-то бросают, - это полное предательство.

Там же люди, бывшие на их содержании. Ведь, по идее, как американцы сейчас и сами признают, они приплачивали и помогали и тем, и - этим, их люди были инструкторами и с одной стороны, и с другой. И у талибов были американские помощники, и - у официальной власти.

А сейчас они предали сразу всех.

И вот что сегодня очень забавно. Я публикации, переводы посмотрел, Байден говорит: мы не можем доставить удовольствие России, потому что Россия хотела бы, чтобы мы продолжали выбрасывать миллионы долларов на войну в Афганистане. Ну, здрасьте. Значит, опять наши проделки. Вот такие вещи, они, в общем-то, тяжело американцам даются.

- Понятно. Вы немножко - спасибо вам - мне расшифровали американскую душу, скажем так.

- Да нет, чего тут расшифровывать? Понимаете, есть привычка к легким победам или не к легким, но к победам. У американцев ни разу в жизни не было войны на их территории. Они не подвергались никаким вторжениям. И многие кошмары представляют себе издалека.

Они сейчас пытаются объяснить, что - вовсе и не бегут, а так это и надо, и вообще, ничего… Они ведь ни разу не употребили слово «бегство». Когда вот бежали из Вьетнама, это - было, в общем, не скрытно, и все знали, и так это и называли. А сейчас такого слова не употребляют.

Это как в войнах бывает – выравнивание линии фронта.

- И какой же вывод из всего?

- Байден пытается свалить все на своих предшественников: да, это раньше надо было сделать, но не сумели - и только я это смог. Вот в этом все дело. Американцы не привыкли тыкаться носом в свои несовершенства.