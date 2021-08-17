В Wildberries прокомментировали расследование Visa и MasterCard: «Главная задача следствия – не выйти на самих себя»

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Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries не считает дискриминационными свои новые правила, по которым пользователей будут предупреждать о повышенной комиссии при покупке товаров с помощью платежных систем Visa и MasterCard.

«Wildberries выступает за прозрачное ценообразование: теперь россияне видят, как формируется цена на товар с учетом комиссий различных платежных систем и как они могут сэкономить, выбрав ту или иную платежную систему», - сообщили kp.ru в пресс-службе компании.

Также в интернет-магазине с иронией прокомментировали заявление представителей платежных систем Visa и MasterCard о начале расследования в связи с повышенными комиссиями.

«Приветствуем заявления платежных систем о проведении расследований – но напоминаем, что главная задача следствия – не выйти на самих себя. Сегодня западные платежные системы занимают значительную долю на российском рынке и диктуют свои условия работы отечественному бизнесу», - сообщили в Wildberries.

Ранее маркетплейс заявил о том, что при использовании российских платежных систем «Мир», Система быстрых платежей или SberPay пользователи могут экономить на покупках 2%. Однако в компании подчеркнули: речь идет не о предоставлении скидки, а о том, что сами платежные системы Visa и MasterCard установили повышенные тарифы. Нововведение состоит в том, что пользователей стали об этом информировать.

«Мы неоднократно заявляли представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась», - говорят в Wildberries.

Суммарно российские покупатели могут экономить до 40 млн рублей ежедневно при использовании российских платежных систем, подсчитали в Wildberries.

Представители иностранных платежных систем протестуют против решения российского онлайн-ритейлера.

«Мы внимательно анализируем ситуацию с Wildberries и обеспокоены возможной дискриминацией миллионов держателей карт Mastercard — активных участников рынка электронной коммерции», - заявил глава MasterCard в России Алексей Малиновский.

«Компания последовательно выступает против такой практики, поскольку убеждена, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе», - сообщили в Visa.

Карты национальной платежной системы «Мир» являются основными для 42% россиян, выяснило в первом квартале 2021 года исследование «Сколково-РЭШ». На Visa и MasterCard совокупно приходится 54% отечественного рынка банковских карт.