«Ты с нами»: Зудина в день рождения Табакова впервые показала внучку

Марина Зудина с сыном Павлом Табаковым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезде советского экрана Олегу Табакову 17 августа исполнилось бы 85 лет. Актер скончался в 2018 году, не дожив до появления на свет своей внучки Мии. В день рождения покойного мужа актриса Марина Зудина в Инстаграме впервые поделилась снимком девочки, отметив, что малышка необычайно похожа на своего дедушку.

- Наш самый любимый и важный семейный праздник! 17 августа! Спасибо за все! Любим и помним) А глядя на улыбку нашей внучки, я вижу твою улыбку и часто вспоминаю фразу, которую ты любил повторять - жизнь на нас не заканчивается… Ты с нами! В своих учениках, друзьях, детях, внуках, зрительской любви и любви тех, с кем ты делился своей добротой, щедростью, талантом, заботой и любовью, - написала Марина Зудина.

Марина Зудина в Инстаграме впервые поделилась снимком внучки Мии, отметив, что малышка необычайно похожа на своего дедушку. Фото: Инстаграм.

О существовании Мии поклонники звезды узнали через год после ее рождения. Наследник известной актерской фамилии Павел Табаков стал отцом в августе 2020 года. Первенца ему родила 26-летняя актриса Софья Синицина. 25-летний Павел скрывал эту новость от публики. Сын Зудиной и Табакова так и не женился на маме своего ребенка. Вероятно, он предпочел бы отмалчиваться и дальше, если бы внучкой в соцсетях не похвасталась счастливая бабушка Марина Зудина. Судя по всему, у Марины и Софьи сложились хорошие отношения.

В отличие от мамы Павел никогда не публикует в Инстаграме снимки дочки. По словам актера, у них с Софьей очень сложные отношения. В недавнем интервью он рассказал, что испытывает к маме Мии дружеские чувства, но они не живут под одной крышей.

- Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех - мы дружим, но не живем вместе, - сообщил Павел, дав понять: он не хочет, чтобы публика обсуждала его жизнь.

Первенца – дочку Мию - Павлу Табакову родила 26-летняя актриса Софья Синицина. Фото: Инстаграм.

В отличие от Павла Софья Синицина не скрывает свою дочурку: молодая мама много раз публиковала фото малышки Мии в Инстаграме. Правда, при этом она никогда не указывала, кто отец девочки. По словам знакомых, Павел снял для Софьи и дочки квартиру в центре Москвы и помогает им финансово. С Мией Павел старается видеться регулярно и по мере возможности принимает участие в ее воспитании. У девочки есть няня, которая присматривает за малышкой, пока ее мама отлучается по своим делам.

Софья Синицина родом из Мурома. До Табакова она два года встречалась с бывшим партнером по съемкам четвертого сезона сериала «Кухня» Никитой Тарасовым. С Павлом Табаковым актриса познакомилась на съемках драмы «Как я стал...» в 2017 году. После этого репортеры часто видели их вместе в московских барах. Летом 2019 года Павел и Софья вместе отдыхали в Майами. Однако на расспросы журналистов о серьезности отношений Табаков ничего не пояснял. К тому же он позволял себе появляться на публике и с другими девушками. Так что известие о рождении у пары дочки Мии стало для всех полной неожиданностью.

По мнению некоторых, Павел не особо планировал становиться отцом, но его, что называется, поставили перед фактом.

- Какое-то время он с Софьей жил вместе в съемной квартире, но она не смирилась с его любвеобильностью, ревновала, - рассказал его знакомый «КП». - Софья, видимо, надеялась, что ребенок его сделает семьянином, присмирит. В конце прошлого года у них в отношениях появилась напряженность. Но ради дочки они и сегодня продолжают встречаться. Павел деньги Софье дает, все, что нужно ребенку, оплачивает. То есть не отмахнулся от ребенка, а ведет себя ответственно. Жениться пока не готов.

Павлу Табакову приписывают немало романов. Самые продолжительные отношения у него были с актрисой Марусей Фоминой. Влюбленным даже прочили скорую свадьбу, но они расстались.