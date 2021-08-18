«По-прежнему супермодель»: 55-летняя Синди Кроуфорд похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Синди Кроуфорд. Фото: Инстаграм.

Супермодель Синди Кроуфорд в свои 55 лет продолжает доказывать, что ее не зря называют одной из самых красивых женщин планеты. Манекенщица сфотографировалась во время отдыха у бассейна. Синди снялась в черном купальнике и поделилась кадром со своими поклонниками в Инстаграме.

- У бассейна. Подпитываюсь этим, - подписала она пост, который набрал почти сто тысяч лайков.

Внимательные поклонники вычислили, что Синди выбрала для отдыха черный купальник фирмы Brigitte. На официальном сайте бренда цена купального костюма составляет 205 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей). Подписчики в комментариях осыпали Синди комплиментами, отметив, как роскошно она выглядит: «По-прежнему супермодель», «Совершенно потрясающая», «Прекрасная и душой и телом», «Натуральная красота и никаких фильтров», «Топ-модель навсегда».

Манекенщица сфотографировалась во время отдыха у бассейна. Фото: Инстаграм.

Чтобы оставаться в такой форме, Синди соблюдает разумную диету, не ест ничего жирного, сладкого и соленого. Она отказалась от хлеба и почти не ест выпечку. При этом пять дней в неделю Кроуфорд придерживается строгих правил в рационе, но на выходные, когда она проводит время с семьей, дает послабление и разрешает себе побаловаться чем-нибудь вкусненьким.

- Если я хочу мороженое — я его съем. Но съем чуть-чуть, а не целое ведерко, - рассказывала звезда в одном из интервью.

Синди много тренируется в спортзале, хотя уже не так интенсивно, как раньше. Зато модель полюбила пешие и велосипедные прогулки, уверяя, что они заряжают ее энергией ничуть не хуже двухчасовых занятий в спортзале.

Красоту знаменитой мамы унаследовала ее дочь: Кайя Гербер - звезда модных показов и лицо самых известных брендов – от Chanel до Versace. Она много снимается для глянцевых журналов и пробует себя в кино. У Кайи есть старший брат Пресли, парень тоже пытается сделать карьеру манекенщика.

Со своим мужем, бизнесменом Рэнди Гербером Кроуфорд счастлива в браке уже больше 20 лет. Рэнди тоже бывший манекенщик, а ныне – успешный бизнесмен. Он близко дружит с актером Джорджем Клуни. Друзья вместе основали алкогольный бренд, который они очень выгодно продали, выручив за бизнес по производству текилы почти миллиард долларов.