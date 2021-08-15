«Десятка от Путина — очень кстати!»: Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2021 году

При общем подорожании школьного ценника наблюдается заметно больший разбег цен, чем в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

«И КОГДА НА МНЕ ИСТЛЕЕТ СЕДЬМОЕ КИМОНО...»

Приближается первое сентября, и родители, главным образом, мамы, кинулись по реальным и виртуальным магазинам в поисках пеналов, ранцев и прочей амуниции для своих школяров.

Нынешний год во многом особенный.

- На каждого школьника Путин выделил по 10 тысяч рублей — вы не представляете, как это кстати, - не скрывает радости мама Мария из Подмосковья. - У меня сын пойдет в первый класс, и конечно, в эту десятку мы не уложимся со всеми покупками. Но у меня есть и второй сын — на него тоже 10 тысяч положено — вот из этих денег добрая часть пойдет на первоклассника. А старший в восьмом, у них какое-то странное поветрие не заморачиваться по поводу вещей. Какие там рюкзаки и ранцы? В полиэтиленовый пакет пару учебников и тетрадок кинет, и нормально ему. А его одноклассник, сын рассказывает, вообще учебники за брючной ремень засовывает — насколько помню по литературе, в ремесленное училище так ходили до революции. Другой его товарищ, видно, тоже начитался дореволюционных классиков критического реализма и учебники с тетрадками перевязывает шпагатом и так в открытую несет — вот это у них по приколу. И со спортивной формой то же самое: предлагаю купить новую футболку — он в ответ притащил откуда-то фразу: «И когда на мне истлеет седьмое кимоно...» Так что нашему первоклашке почти 20 тысяч от государства и досталось — очень я довольна.

У ее подруги Натальи, мамы 15-летнего кавалера, на «путинскую десятку» свои виды.

- Решили купить ему классную брендовую куртку, буду ловить хорошие скидки на 30-50 процентов, наверняка найдем что-то подходящее, - радуется она. - А для школы много осталось с прошлого года. Если чего-то не хватит, по ходу дела докупим в сентябре, тогда и цены упадут.

МНОГО ТРАТИТЬ НЕ БУДУ — ВДРУГ НА КАРАНТИН ОТПРАВЯТ

Вторая особенность предстоящего учебного сезона — пандемия продолжается.

- Я в этом году особо вкладываться в школьные принадлежности не буду, - говорит еще одна знакомая мама, москвичка Ирина. - Еще неизвестно, как все будет с этой пандемией. В прошедшем учебном году и на карантин нас отправляли, и праздников не устраивали — ни 9 мая, ни выпускного толком ничего не было. Праздничную форму не покупали на окончание учебного года — так что довольно экономный год получился. И раньше я две пары форменных брюк покупала, а теперь вижу, что и одной парой можно обойтись — постираю на выходных, и дальше носит. Так что и в этом году особо тратиться на школьную одежду не буду, вдруг опять на карантин посадят.

РОДИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИЛИ ПОКУПАТЬ ПОСОБИЯ

А третья особенность, по отзывам моих собеседниц, это то, что школы и департаменты образования стали жестко отслеживать, чтобы родители не тратились на учебные пособия. И похоже, дело тут не обошлось без «Комсомолки».

Вообще-то, все, что нужно для учебного процесса, обязана предоставлять школа — в этом заверили «КП» в министерстве образования. Но в жизни всегда находилось место и родительской копеечке — у школ денег на контурные карты и рабочие тетради для всех учеников не хватало. Родительницы даже придумали лайфхак, чтобы сэкономить: покупали на весь класс, а то и на несколько, мелким оптом напрямую в издательстве — выходило в два раза дешевле!

- Вот вы в прошлом году написали, что учителя сами предлагали родителям скидываться на учебники, рабочие тетради и контурные карты, - напомнила одна из собеседниц. - А в этом году уже, наоборот, категорически запрещают.

И показала даже специальную памятку от учительницы: «Покупка родителями любых пособий запрещена!»

Казалось бы хорошо, но, как выяснилось, не очень.

- Теперь ситуация у нас такая, - продолжает мама одного из учеников московского региона. - Школа закупает, что может. Но может не все. Мы на собрании предлагаем: давайте мы докупим. Классный руководитель машет руками: вы что, ни в коем случае! Не хватает контурных карт — мы говорим: давайте мы отксерим, степлером страницы скрепим, как раньше. Нет, говорят в школе, нельзя, будет потеря качества печати. Хотя какая там потеря на первой копии. И в итоге получается, что по географии у нас были контурные карты, а по истории не было. То есть почему-то решили, что правильнее вообще без карт, чем с картами, купленными родителями, или откопированными. Вот с английским молодцы - каждый год выдают рабочие тетради. А это объемные такие книги формата А4 в дорогой глянцевой обложке…

ВСЕ ПОДОРОЖАЛО, НО ПОДЕШЕВЕЛО

Еще одна характерная особенность нового учебного года — при общем подорожании школьного ценника наблюдается заметно больший разбег цен, чем в прошлом году.

- В этом году школьные траты возрастут, по нашим оценкам, примерно на 10 процентов, - сообщили kp.ru в пресс-службе одного из крупнейших операторов онлайн-торговли AliExpress Россия.

Примета времени — 27% покупателей включили в расходы на школьный сезон наборы влажных салфеток и защитных масок. Еще 15% заявили, что обновят ребенку технику — к новому учебному году купят гаджеты (ноутбук, телефон или умные часы). Основная масса россиян (43%) готовы отдать за эти цифровые прибамбасы от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Кстати, по данным Росстата, в июле цены на ноутбуки, флешки и беспроводные наушники снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 1%.

Неожиданными стали результаты исследования других популярных онлайн-площадок. Там подешевело! У Wildberries, на «Сбермегамаркете» и на Ozon, например, минимальная стоимость простого школьного набора оказалась на 15-20% ниже, чем годом ранее. Если говорить об отдельных позициях, то больше всего подешевели рюкзаки — на 25%. А собрать первоклассника в школу получится за 3 тысячи с небольшим.

Снизить цены интернет-площадки смогли благодаря росту оборота. На Ozon, например, продажи канцтоваров выросли в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом. На Wildberries число торгующих в онлайн выросло за год в 5,5 раза.

К слову, подешевело и в недорогом сегменте обычной торговли. Из ценника, который представила kp.ru компания «Дочки-сыночки», получается, что вполне сносно, не покупая самое дешевое, собрать мальчишку-первоклашку можно за 8,7 тыс. руб, а девочку — за 10,3 тыс. Годом ранее цены были выше.

Кстати

ШКОЛЬНАЯ МОДА. 50 ОТТЕНКОВ СКРОМНОГО

Если в прошлом году торговля радовала глаз яркой палитрой и неожиданными сочетаниями красок, то предлагают стиль «будь скромнее». Среди расцветок помимо классических черно-белых вариантов преобладают тона, главное достоинство которых в том, что «не маркие». Это различные оттенки серого, темно синий, почти неотличимый от него темно-фиолетовый, нежно-голубой, светло-коричневый… Повеяло шестидесятыми. И фасоны под стать. Особенно у девочек. Отложные белые воротнички в ретро-стиле, плиссированные юбки, короткие рукава-фанарики, прямые не приталенные платья без пояса…

И все же школьный мир не станется без ярких красок — ответственными за это направление назначены рюкзаки и кроссовки, вот где буйство расцветок. Ну и конечно, водолазки — символ шестидесятнического бунта против галстуков. Бунт прошел, а стиль остался.

Помимо ретро-торговля предлагает и более современный тренд — сто одежек. Из моды прошлого года прижились кроссовки-носки. Надеваются как носки, а носятся как кроссовки — очень удобно.

Впрочем, это идеи, которые предлагает торговля. В каждой школе могут быть свои традиции. Во многих стараются придерживаться единого стиля.

- Наша школа сама определяет цвета и стиль, - рассказала мама Ирина из Москвы. - Согласовали с родителями. Синяя форма и галстуки в клетку. А на пиджаках — нашивки с гербом школы, их школа сама оплачивала.

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СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПЛАНИРУЮТ РОДИТЕЛИ ПОТРАТИТЬ НА ПОДГОТОВКУ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ

Вообще не будем тратиться 1%

Менее 5000 руб. 14%

5000-10000 26%

10 000-15000 21%

Более 15000 38%

Источник: AliExpress Россия