Знаменитому путешественнику Владимиру Чумакову - 75 лет

Владимир Семенович преодолел тысячи полярных километров - как на лыжах, так и на таких самодельных вездеходах. Фото: Денис КОЖЕВНИКОВ/ТАСС

«Почетный полярник России», действительный член Русского географического общества, президент экспедиционного центра «Арктика», организатор 25 высокоширотных экспедиций, единственный в мире человек, дошедший четыре раза до Северного полюса в автономном режиме. Это все Владимир Чуков, который отпраздновал 75-летие и стал гостем «Клуба знаменитых путешественников» - совместной программы РГО и Радио «КП» (97.2 FM).

Риск - благородное дело

- Можете посчитать, сколько раз были на Северном полюсе?

- Если считать только лыжные автономные походы (это когда тебе никто не помогает и все снаряжение с продуктами тащишь до финиша на себе. - Авт.), то четырежды...

- И какой из автономных походов был самый сложный?

- Конечно, 1998 год: переход трансполярный из России в Канаду через точку «полюс» на лыжах. Интересная экспедиция. Мы тогда стартовали с грузом по 200 кило на брата - почти тонна на четверых - и дошли. Это было впервые в мире, что до сих пор греет душу.

- Долго готовились?

- Лет десять. Изучали весь опыт полярный, в том числе и высокоширотную экспедицию «Комсомольской правды» 1979 года, которую вел Дима Шпаро. Изобретали снаряжение, тренировались напряженно...

- Команду как подбирали? По похожести характеров?

В дороге всякое случалось... Фото: Андрей ЛЫЖЕНКОВ/PhotoXPress

- Нет-нет: люди все разные. Но каждый должен быть со своей инициативой. Команда складывается из личностей, у которых есть собственное «я». И никогда не стоит на это «я» влиять насильно, заставлять нельзя. А вот объяснять необходимо. В том числе и важный момент, что это же был твой выбор пойти...

- ...в такой экстремальный поход.

- Предпочитаю термин «рискованный». Экстремальной может быть ситуация...

- У вас такие бывали?

- Безусловно. По некоторым я до сих пор не могу объяснить, как было найдено единственно верное решение...

Искупался?

Терпи до вечера!

- Это когда под лед проваливались?

- В 1998 году экстремальные ситуации начались еще до выхода на лед. Говорят, что организовать экспедицию сложнее, чем пройти маршрут. И это правда. Вы не представляете, сколько сил было затрачено на пробивание идеи, решение административных вопросов, связанных с пограничными зонами, с пересечением границы, где нет погранперехода, получением специальных виз... И вот прилетаем в Хатангу, а нам погранцы заявляют: «Ой, у вас тут визу погасить надо». - «Ну так гасите». - «У нас нет печати». - «А где ближайшая печать?» - «В Москве...»

- Экстремально...

- Вот именно... Но как-то выкрутились - отправили на попутном военном самолете паспорта в Жуковский, потом ждали с 5 по 23 февраля, когда они вернутся...

- Наверное, после такого и в полынью проваливаться не страшно?

- Неприятно, конечно, но не трагично. Я несколько раз проваливался - сам виноват. Многие говорят, надо переодеться. Ни в коем случае! Тогда точно отбросишь конечности. Выдернули тебя, целы лыжи, идти можно, и все - вперед. Не высушить одежду, а согреться, кровь разогнать.

- То есть вылез и мокрый пошел по ветру и морозу?

- Конечно. Если ветер, во что ты будешь переодеваться? Пока белье сменишь, весь окостенеешь. Терпи до вечера. Вся одежда покрывается ледяной коркой, и ты идешь в этом «компрессе», все там нагревается до определенной температуры. И тебе вроде нормально, но неудобно. Чавкает там чего-то в ботинках. А уже вечером в палатке лишний примус включим и переоденем, посушим...

Никакой трагедии в купании нет. А вот если лыжу или ботинок утопил - это плохо, коли не осталось запасных. Босиком не пойдешь же...

Железный конь

- Кроме лыжных путешествий, у вас были и автомобильные - тоже впервые в мире?

- Когда мы успешно перешли на лыжах через океан, то поняли, что уже невозможно в этой сфере чего-то придумать более красивое. И тогда родилась идея экспедиции «Полярное кольцо» - на машинах объехать по кромке всего Северного Ледовитого.

- Это специальные машины?

- Да, полноприводные шестиколесные вездеходы с независимой подвеской, дизельные. Они не тонут за счет большого водоизмещения колес. Рабочие лошадки - никакого товарного вида. Внутри так же не жарко, как за бортом, потому что всю дорогу надо вылезать - прорубать, откапывать, расчищать. Тут из минуса в плюс опасно прыгать - точно заболеешь. А у нас никаких там простуд за сорок лет не было.

И сейчас я продолжаю этим делом заниматься. Тогда мы тоже были первопроходцами в этом деле, а сейчас подобные машины активно создаются и эксплуатируются.

Бог из машины

- На подобных же вездеходах пару лет назад Валдис Пельш Антарктиду пересек? - Именно... Конечно, на машине ты не испытываешь таких колоссальных нагрузок, как на лыжах. Но, с другой стороны, автосервиса во льдах нет. И любая серьезная поломка - отдельное приключение.

Был случай, когда вездеход провалился в полынью боком, отскочил масляный щуп, и весь двигатель залило. А мороз был градусов 25... Отвинтили все пробки, поставили все примуса под движок, накрыли машину палаткой. Она ночь так грелась, и потихоньку из нее что-то там вытекало. Потом заткнули все, давай ее катать. Ничего не крутится, коленвал колом стоит. Три часа ее юзом таскали, где лед более-менее целый. Катали-катали - и вдруг колеса закрутились! Это уже победа - коленвал ходит. Потом масло разогрели и залили, солярку разогрели - и туда... И на второй день она у нас завелась.

- Наверное, чувство было, как при первом достижении полюса?

- С полюсом тут не сравнить! Это, значит, мы вышли из той самой ситуации по-настоящему экстремальной. Самое главное в такие моменты, не терять веры в то, что ты сможешь найти выход. Не сдаваться, не ждать спасения... Главное - в свои силы верить. Это уже на грани философии и отношения к любимому делу. Оно для нас реально любимое. Это наша жизнь.

При поддержке Русского географического общества.