"Мы обязательно пойдем 1 сентября на линейку": Дети с синдромом Дауна рвут преграды на пути к знаниям

Проект направлен на подготовку к школе детей синдромом Дауна Фото: Кадр видео

Детям с синдромом Дауна всегда очень сложно поспевать за сверстниками. Им с трудом дается не только образование, но и само общение с окружающими. И главной опорой для детей в этой ситуации остаются родители. Именно они должны сделать первый шаг на пути развития ребенка - несмотря на страх, не оглядываясь на других.

Проект "Я смогу учиться!" реализуется АРСООО "Продвижение" при поддержке фонда президентских грантов и направлен на подготовку к школе особенных детей. Специалисты, в том числе преподаватели и логопеды, используют современные методики для развития математических навыков ("Нумикон") и для развития речи ("Начинаю говорить").

"Успех наших занятий - это вера в детей"

Проект "Я смогу учиться!" реализуется с сентября 2020 года, рассказала kp.ru его руководитель Яна Черноусова.

- На наших занятиях мы с ребятишками осваиваем основы математики, проводим занятия посвященные запуску речи. Также учим их при помощи методики "Начинаем говорить и читать" - это методика глобального чтения. Но самое главное на наших занятиях - это взаимодействие: дружить, играть, понимать, что такое очередь, - пояснила Яна Черноусова.

Она подчеркнула, что на всех занятиях с детьми с синдромом Дауна обязательно присутствуют родители. И это очень важно не только с точки зрения наблюдения за ребенком.

- Мы обучаем не только ребенка, но и родителя. Проект, конечно же, завершится, но у родителя останутся очень важные знания, - добавила руководитель программы.

"Она будет очаровательным первоклашкой"

- Я и раньше занималась с дочерью подготовкой к школе - дома. Но до этого проекта у меня не было стратегии. Я не знала, что нужно делать в комплексе для того, чтобы моя мечта отправить ее в школу, действительно, осуществилась. И по прошествии целого учебного года я это понимаю. Мне в своей голове удалось поменять отношение к тому, что подготовка к школе - это не только про речь, не только про математику, - делится своими впечатлениями Юлия Лобанова, координатор работы с родителями, мама девочки с синдромом Дауна по имени Вика.

По ее словам, проект позволяет понять важность двигательного развития и моторики малышей, взаимодействия ребенка с окружающим миром и умения слушать взрослых. Именно эти навыки приобрела на занятиях маленькая Виктория.

- Она будет очаровательным первоклашкой с большим белым бантом, с портфелем с нее ростом, с красивым букетом. И мы обязательно пойдем 1 сентября за руку с ней на линейку, - уверена Юлия.

"В развитии сына появились большие успехи"

В окружении единомышленников проще и приятнее переживать трудности, покорять новые вершины. За время существования проекта многие дети и родители успели подружиться и теперь им совсем не хочется расставаться.

- Очень жалко, что проект заканчивается, потому что в развитии сына появились большие успехи, и хотелось бы, чтобы проект продолжился. Или чтобы появился новый проект. Потому что моему сыну уже три года, а в городе нет достаточно хороших развивашек для детей с синдромом Дауна, - посетовала Виктория Саломатина, мама маленького Дениса.

Она стремится, чтобы ее ребенок был не просто готов к 1 классу, не только подходил под нормы, но и намного превосходил их.

- До первого класса нам еще далековато, но, тем не менее, у нас уже есть определенные направления, по которым надо работать, - подытожила Виктория.