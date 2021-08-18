ФСБ опубликовало видео арестов главарей и вербовщиков террористов в Крыму

Задержано 2 главаря и 3 активных участника экстремистской организации Фото: Оперативная съемка

Сотрудниками Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии провели в Крыму операцию по пресечению деятельности ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году).

- Во время нее задержано 2 главаря и 3 активных участника экстремистской организации. Установлено, что члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. В ходе собраний они с применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман, - пояснили в ФСБ России.

Согласно законодательству, за участие в экстремистских сообществах гражданам грозит 2 года колонии, а за финансирование или руководство ими можно получить от 8 до 10 лет колонии.

По местам жительства членов террористической ячейки обнаружено и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи и электронные носители информации, которые использовались для вербовки граждан.

Следователи в рамках уголовного дела продолжают работать с изъятыми материалами, а оперативно-разыскные мероприятия в Крыму продолжаются.

Напомним, подобная по масштабам операция прошла в начале года. Тогда сотрудники ФСБ в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, республике Башкортостан, Дагестан, а также в Ростовской, Орловской, Калужской, Ивановской областях задержали сначала 19, а потом еще 7 членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году).

У задержанных нашли пулемет "РПК", автомат "АКМ", множество патронов, самодельные взрывные устройства общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, в том числе "пояс смертника" с поражающими элементами.

Также были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которые переведены на русский язык.