Задержанного в Москве маньяка-душителя подозревают в 20 изнасилованиях

Маньяка, душившего женщин в парках Москвы, задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первые две недели августа жители Лосиноостровского района Москвы буквально завалили полицию заявлениями о нападениях. Всякий раз жертвами были именно молодые женщины.

Высокий, светловолосый мужчина в вечернее время подкарауливал их около подъездов, заходил внутрь и там начинал душить жертв целлофановым пакетом. При этом маньяк трогал женщин за интимные места, с некоторых срывал нижнее белье. Нападения, как правило, длились менее минуты, после чего душитель просто убегал.

После очередного нападения, во вторник 17 августа, он был задержан. Полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения, которые сняли преступника около одного из подъездов. Душителем оказался 38-летний официально безработный украинец. На данный момент ему уже предъявили обвинение по статье «Покушение на изнасилование».

- В ночное время 16 августа, находясь у подъезда дома на Изумрудной улице, обвиняемый применил к 37-летней женщине физическую силу, схватив ее за шею, после чего пытался изнасиловать, однако не довёл свой преступный умысел до конца и скрылся, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Сейчас полиция проверяет его причастность к другим похожим преступлениям. Как минимум 20 нападений с идентичным сценарием могут быть делом рук задержанного душителя.

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