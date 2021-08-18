У Николаса Кейджа за долги отобрали дом

Николас Кейдж лишился особняка в Лас-Вегасе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда фильма «Сокровище нации» Николас Кейдж лишился своего любимого особняка в Лас-Вегасе из-за неуплаты налогов. Голливудский актер задолжал государству более 14 миллионов долларов, финансовый скандал разразился еще в 2009 году. Десять лет назад дом Кейджа в Лас-Вегасе был арестован и выставлен на продажу, но актер все это время не переставал искать возможности вернуть его. И вот теперь, как сообщает New York Post, Николас окончательно лишился права выкупа. Летом 2021 года у особняка появился новый собственник.

По словам окружения артиста, Кейдж обожал этот дом. Актер приобрел недвижимость площадью 1,3 тысячи квадратных метров в 2006 году за 8,5 миллионов долларов. Николас не раз приезжал в это комфортное поместье. Особняк с мраморными полами оформлен в бежевых тонах, в нем есть гараж на десять автомобилей, собственный кинотеатр, офис и игровая комната. В хозяйской спальне расположены ванная комната, паровая баня, сауна и гардеробная. Дом окружает участок с садом и красивым панорамным видом на городские пейзажи.

- Николас все время говорил о том, какие счастливые воспоминания у него остались от особняка в Лас-Вегасе, - рассказала изданию агент по недвижимости Сьюзи Перрин.

Это уже не первый случай, когда Кейдж теряет свою недвижимость из-за неуплаты налогов. В декабре 2009 года из-за финансового скандала он лишился прав выкупа двух других своих домов - в Новом Орлеане и в Калифорнии.

В марте этого года Николас женился в пятый раз. 57-летний актер повел под венец 26-летнюю Рико Шибате. Фото: EAST NEWS

Кроме того, актер потерял миллионы из-за мирового финансового кризиса и невыгодных вложений. Кейдж всегда был известным коллекционером недвижимости. Один из представителей знаменитого кинематографического клана Коппола (Николас – племянник режиссера Френсиса Форда Копполы), всю свою блестящую карьеру скупал дома, поместья и особняки. Причем особенную страсть Кейдж всегда питал к старине: в середине 2000-х годов он купил сразу три старинных замка – один в Германии и два в Великобритании. Еще несколько относительно новых домов, которые Николас приобрел в США, стилизованы под старинные особняки.

В итоге к 2008 году актер оказался обладателем внушительного списка недвижимости в пяти странах мира на общую сумму в 48 миллионов долларов (по ценам десятилетней давности). Правда, вскоре выяснилось, что замки приносят хозяину одни убытки, ведь роскошную недвижимость нужно содержать. После того, как власти США обвини Кейджа в неуплате налогов, он выставил почти все свои поместья и особняки на торги, распродав их буквально за бесценок.

Несмотря на финансовые проблемы, Кейдж не унывает. В марте этого года Николас женился в пятый раз. 57-летний актер повел под венец 26-летнюю американку с японскими корнями Рико Шибате. Новая избранница артиста моложе, чем его старший сын (наследнику звезды Вестону уже стукнуло 30), но влюбленных, похоже, ничуть не смущает большая разница в возрасте.