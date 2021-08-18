«Прямое общение с вами очень важно для меня»: Александр Моор ответил на вопросы тюменцев в прямом эфире

При подготовке прямой линии и во время ее проведения в адрес Александра Моора поступило более 1,3 тысячи обращений. Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

17 августа губернатор Тюменской области Александр Моор провел в социальных сетях очередную прямую линию с жителями региона. За полтора часа в прямом эфире глава региона ответил на пятьдесят шесть вопросов.

«ДОЛЖЕН РЕШАТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ»

Перед тем как ответить на вопросы тюменцев, губернатор рассказал, как в регионе идет прививочная кампания от COVID-19.

«Вакцинация – единственный способ максимально быстро выработать популяционный иммунитет и вернуться к нормальной жизни», – подчеркнул глава региона. На 17 августа в Тюменской области первую дозу вакцины получили 535 тыс. человек, полностью вакцинированы порядка 454 тыс. человек. Сам Александр Моор намерен в ближайшее время пройти повторную вакцинацию.

Основными темами прямой линии стали жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, строительство дорог и объектов транспортной инфраструктуры, социальные льготы, благоустройство и создание комфортной городской среды.

Много вопросов было связано с недавним ухудшением качества питьевой воды в Тюмени. Специалистам «Тюмень Водоканала» понадобилось несколько дней на решение данной проблемы. Как пояснил Александр Моор, вопрос с чистой водой в Тюмени должен решаться стратегически.

«Это прописано в концессионном соглашении с «Тюмень Водоканалом». Мы планомерно ведем реконструкцию наших водоочистных сооружений. Сейчас закончена модернизация подземного Велижанского источника. К 2024 году, после окончания реконструкции Метелевского водозабора, по данным Росводоканала, будет выстроена система очистки, которая исключит влияние качества воды в Туре на качество воды в Тюмени», – сказал губернатор.

Отвечая на вопросы, касающиеся здравоохранения, Александр Моор сообщил, что поликлиники, в том числе и детские, работают в обычном режиме. Помощь гражданам оказывается независимо от наличия вакцинации.

«Не снимаю с нас – организаторов и руководителей – задач таким образом обеспечить работу медучреждений, чтобы нуждающиеся в помощи люди получали ее оперативно», – подчеркнул глава региона. В то же время губернатор призвал тюменцев с пониманием относиться к медикам, которые в период пандемии работают в буквальном смысле на износ.

«ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО»

Во время прямой линии на связи со студией находились руководители всех муниципалитетов региона. О решении вопроса жительницы Ялуторовска, ожидающей переселения из аварийного жилья, губернатору доложил глава города Вячеслав Смелик. Он сообщил, что в новое жилье ялуторовчанка и ее соседи по аварийному дому переедут в 2022 году.

Со словами благодарности к губернатору обратилась жительница Тюмени, которой нравится, как благоустраивают двор ее дома по улице Александра Логунова, 18.

«Программа благоустройства дворов многоквартирных домов и общественных пространств реализуется для людей, с учетом их предложений и замечаний. Очень приятно, что эта работа находит позитивный отклик», – сказал Александр Моор.

В ходе прямого эфира прозвучала очень приятная для тюменцев новость: учебный год в регионе начнется 1 сентября в обычном режиме.

В целом в ходе подготовки прямой линии и во время ее проведения в адрес главы региона поступило более 1,3 тысячи обращений. На каждое из них после внимательного рассмотрения в региональных и муниципальных органах власти будет дан исчерпывающий ответ.

«Прямое общение с вами очень важно для меня. Получая большое количество обращений, мы видим, какие вопросы интересуют земляков. Это позволяет корректировать региональные программы и нормативные документы в интересах людей. Мы обязательно продолжим наши встречи в прямом эфире», – обратился к тюменцам Александр Моор, завершая прямую линию.