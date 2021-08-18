72-летняя Пугачева показала себя без макияжа и пожаловалась на морщинки

Алла Пугачева стала мамой двойняшек Гарри и Лизы в 64 года. Фото: Инстаграм.

В апреле этого года Алла Пугачева отметила 72-летие. Для своего возраста певица выглядит просто потрясающе: она сильно похудела, изменила стиль в одежде и вместо своих любимых балахонов носит более молодежные наряды. Судя по всему, примадонна довольна своим внешним видом и чувствует себя уверенно даже без макияжа. В Инстаграме Алла Борисовна поделилась фотографией, на которой она запечатлена без косметики. Певица опубликовала селфи, кокетливо пожаловавшись в подписи к фото на морщинки вокруг глаз. Пугачева задалась риторическим вопросом, как их избежать.

- Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem! – написала Алла Борисовна.

Поклонники в комментариях поддержали певицу – мол, не важно, на сколько лет выглядит человек, главное – как он себя ощущает. «Шагаем весело и бодро и чихать нам на морщинки, главное блеск в глазах и улыбка», «Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья», «Дай Бог каждому морщин только от улыбок», «Алла, улыбка - ваша визитка!», - пишут фолловеры в комментариях.

Певица опубликовала селфи, кокетливо пожаловавшись в подписи к фото на морщинки вокруг глаз. Фото: Инстаграм.

В последнее время Алла Борисовна нечасто появляется на светских мероприятиях. Завершив карьеру, она стала предпочитать тусовкам и вечеринкам домашние вечера в кругу семьи. Алла с удовольствием посвящает все свое свободное время воспитанию двоих детей, родившихся у нее в браке с Максимом Галкиным - семилетних Гарри и Лизы. К слову, 44-летний Галкин и сам частенько публикует в Инстаграме фотографии своей жены в модных обновках. Юморист не прочь пошутить над супругой: в одном из последних видео Алла Борисовна сидит за рулем раритетного «Запорожца» и со смехом намекает на свой возраст.

- Ретро моего возраста. Подходит и размер, и цвет. Спасибо, муженек, спасибо, – с улыбкой говорит Пугачева.

Поклонники отмечают, что артистка выглядит гораздо моложе своих лет благодаря грамотно подобранной стилистами одежде, прическам и умелому макияжу. Не последнюю роль играют и пластические операции: Алла никогда не скрывала, что обращалась к услугам хирургов.

- Я делала. Ну, что ж, я сумасшедшая какая-то? Конечно же, я делала, - рассказывала Пугачева. По словам певицы, из-за того, что ей противопоказан общий наркоз, она прибегала лишь к «маленьким подтяжкам».