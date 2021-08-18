Ливень и гроза в Москве 18 августа 2021: прямая онлайн-трансляция шторма

На Москву обрушился ливень Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичей в среду, 18 августа, ожидают гроза, ливневые дожди и шторм. Как сообщили столичном управлении МЧС, холодный атмосферный фронт принесет сильнейшие осадки, непогода сохранится до 10:00 четверга.

Мэр Москвы Сергей Собянин также предупредил жителей города о грозе, град и шквалистом ветре, который местами будет достигать 25 метров в секунду. К этому моменту воздух в столице успеет прогреться до +30 градусов,

В связи с опасными метеорологическими явлениями спасатели рекомендовали москвичам воздержаться от прогулок в парках и лесных зонах Москвы, не прятаться под деревьями и держаться подальше от рекламных конструкций. Водителям советуют снижать скорость во время движения.