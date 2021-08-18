Первые фото со съемок юбилейного сезона шоу "Голос" — Пелагея без Телегина, Билан с усами

Студию «Голоса» полностью обновили. Фото: Максим ЛИ

В 2012 году лицензированный проект The Voice («Голос») появился в России. С тех пор каждый сезон без пропусков — даже в пик пандемии — вокальное шоу выходило в эфир. И добралось до десятой части. Совсем скоро, осенью, юбилейный сезон «Голоса» выйдет в эфир Первого канала. А пока «КП» посетила слепые прослушивания и посмотрела, как проходит работа в обновленных декорациях.

ДЕВУШКА В ЗЕЛЕНОМ ПЛАТЬЕ

Студию «Голоса» полностью обновили. Пока нельзя показать полностью, но выглядит это как нечто супрематически-футуристическое. Плавность форм сочетается со стилем ар-деко. Световые фокусы позволяют заполнять сцену то зелеными водорослями, то синими молниями. А от участников к наставникам, в случае выбора, загораются люминесцентные дорожки.

ГРАДСКИЙ

Кресла наставников тоже обновили — обширные, пухлые и эргономичные, они теперь напоминают сиденья в бизнес-классе самолета. В такие не стыдно было позвать и мэтра проекта — Александра Градского. Четырехкратного чемпиона «Голоса», авторитета и возмутителя спокойствия.

Александр Градский. Фото: Максим ЛИ

ДЕВУШКА В БЕЛОМ

Проект все еще называется «Голос», но это вовсе не значит, что зритель не увидит эффектнейших вокалисток, потрясающих воображение жюри не только вокалом.

Фото: Максим ЛИ

ПЕЛАГЕЯ

За время, что идет «Голос», певица прошла все круги современной семейной жизни — вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина, родила ему дочь Таисию, сделала пару пластических операций, развелась и теперь с новыми силами вернулась в проект. Конечно, находясь в поисках счастья.

Пелагея. Фото: Максим ЛИ

НЕГР

Первый канал идет в ногу со временем и, конечно, рад видеть в шоу представителей всех рас и национальностей. В проект, как известно, рвутся артисты со всего мира.

Фото: Максим ЛИ

БИЛАН

Дима Билан как всегда излучал энергию и частенько вскакивал на кресло. Иногда даже рвался на сцену сплясать с молодыми артистами.

Леонид Агутин был сдержан, но скрыть удовольствия вернуться в «Голос» не мог. Переболевший коронавирусом папа артиста Николай Петрович и в этом году будет за кулисами помогать ему придумывать интересный репертуар для подопечных.

Дима Билан и Леонид Агутин Фото: Instagram.com

ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ

Нередко кандидаты на участие в шоу стараются удивить зрителя и наставников и аккомпанируют себе. 10 сезон исключением не стал — будут и гитары, и электробаян, и другие интересные инструменты.