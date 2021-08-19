Из-за глобального потепления в Москве начали появляться южные насекомые-вредители

Богомолы переселились в Московскую область. Фото: Shutterstock

Этим летом в московских и подмосковных чатах частенько появляются фотки, сделанные ошарашенными гражданами. На снимках - богомолы. Зелененькие, с огромными глазищами, со сложенными, будто в боевой стойке, лапками. На первый взгляд - ну и чего? Все мы это чудо-юдо на картинках видели. А некоторые - во время отпуска где-нибудь на Кипре, в Египте или Турции. Есть только один нюанс: фотографии сделаны здесь, в столице и окрестностях. А ведь раньше богомолы в наших краях никогда не селились.

НАШЕСТВИЕ С ЮГА

- Еще лет десять назад богомола могли случайно завезти в ящике с фруктами, - рассказывает кандидат биологических наук, энтомолог (специалист по насекомым) Юрий Гниенко. - Но это случалось редко. И здесь он не размножался, не мог зимовать. Потом богомолов начали замечать на юге Московской области. А теперь они повсеместно живут. Уже очевидно, что вид приспособился к нашему климату, он размножается, популяция растет.

По словам специалиста, климат Центральной России становится теплей и «южные» виды постепенно осваивают все более северные территории.

- Если мы говорим именно о богомолах, они, конечно, не собираются в стаи, как птицы. Он не очень хорошо летает, но, используя потоки воздуха, может единовременно перемещаться на десятки, сотни метров. Вот так и расселяется.

Юрий Гниенко называет и других насекомых с юга, которые за последние годы осваивают наши широты.

- Есть несколько видов бабочек, которые расширяют ареал своего обитания на север. Речь не идет о каких-то экзотических парусниках. Пока это внешне довольно скромные виды, но есть среди них и настоящие вредители. Например, с Балкан к нам перебралась небольшая бабочка, которая называется каштановый минер. Сейчас подойдите к любому каштану в Москве - увидите, как ее гусеницы уничтожают листья. Бабочка откладывает на них яйца. Появившиеся гусеницы сначала питаются только соком листьев, а потом начинают грызть ткани.

При этом энтомолог говорит, что не удивится, если через несколько лет к нам могут перебраться и другие виды насекомых. В том числе не самые приятные.

- Например, комар египетский раньше обитал исключительно в тропиках и субтропиках, за морями от нас. А теперь он становится настоящим бедствием для юга России. На Кубани он активно размножается. Внешне его сразу видно - в черно-белую полоску. После его укусов аллергическая реакция сильнее, отеки дольше сходят. Зимы становятся все менее снежными, без заморозков. Вот «южные» виды и акклиматизируются.

ЛЕТЯТ КУРОПАТКИ, КУЛИКИ И СЫЧИ

Кандидат биологических наук, редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов объясняет:

- Перегрев земли происходит из-за стремительного «облысения», когда лесов и другой растительности становится все меньше. И теперь, получается, к нам сюда, в Москву и Подмосковье, перемещаются виды животных, которые раньше жили в зонах лесостепей, а то и вовсе степей.

В качестве примера ученый приводит несколько видов птиц.

- Например, у нас появились устойчивые популяции серой куропатки, которая раньше считалась типичным жителем лесостепей. Разумеется, она выбирает более-менее похожие ландшафты, но то, что она перемещается к северу - факт. То же самое касается сразу нескольких видов куликов. Плюс домовой сыч (небольшая птичка из отряда совообразных, - Авт.) - раньше он никогда не жил в лесной зоне. А теперь - пожалуйста!

- Среди млекопитающих такая миграция с юга наблюдается?

- Из-за того, что зимы стали мягче и снежный покров уже не такой высокий, к северу перемещаются косули. Раньше они в Подмосковье жить не могли. В глубоком снегу они со своими тоненькими ножками становились уязвимыми, их даже дикие собаки драли. А теперь они спокойно здесь живут. Мы с коллегами недавно видели косуль даже на территории Домодедовского района. Словом, состав фауны в столичном регионе постепенно меняется.

КСТАТИ

Об опасных змеях и кровожадных черепахах

- Многие москвичи держат в своих домах всякого рода экзотику. В том числе различных опасных змей, которые периодически убегают и ползают по многоэтажкам, пугая соседей. Нет ли опасности, что какой-то из этих видов может внезапно у нас и приспособиться с учетом потепления климата?

- По змеям это точно нереально, - говорит Борис Самойлов. - В природе они живут в совсем других условиях, в Москве и области они не найдут привычную кормовую базу. Так что здесь сбежавшую змею либо снова ловят и возвращают в террариум, либо она гибнет от голода, либо, простите, ее машина в лепешку давит. Экзотические змеи ни выжить, ни размножаться у нас не могут. Хотя в истории немало примеров, когда завезенные даже с другого континента пресмыкающиеся становились проблемой для нового места обитания. Например, в 90-е любители змей начали завозить в США азиатских тигровых питонов (такие водятся во Индии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, - Авт.). Это было модно. Иногда они сбегали. В большинстве мест они просто гибли из-за климата. А вот во Флориде внезапно начали размножаться, найдя похожие на Юго-Восточную Азию условия. В природе они вымахивают до 4-5 метров в длину. Теперь это прямо беда. Даже на людей нападают. И никто не знает, как их извести.

- А в Москве есть завезенные виды, которые стали опасными?

- Есть. Пример того, что такая ассимиляция не всегда хорошо - красноухая черепаха. Ее родина - Северная Америка, а у нас она популярна как обитатель террариумов. Когда ее покупают, это такая забавная миленькая зеленая черепашка размером с монету. Но потом она начинает очень быстро расти. Иногда до 30 сантиметров в диаметре панцирь достигает. Некоторые московские любители природы от этих черепах в итоге избавляются, выпуская в ближайший пруд. Раньше они погибали. Но в последние годы, когда климат стал теплее, эти черепахи в наших водоемах выживают, зимуют. И это стало проблемой. На людей, конечно, не нападают (хотя при этом владельцы террариумов знают, что при кормлении красноухие черепахи могут весьма больно тяпнуть за палец, до крови, - Авт.), но всей прочей живности наносят мощный урон. Поедают мальков, лягушек, тритонов. Когда появляется такой активный хищник, чуждый, это очень опасное явление для локальных экосистем.

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