Пересильд - в космосе, Бурунов - в «Форте Боярд»: Классные телешоу осени-2021

«Шоумаскгоон» - вокальное шоу, где на одной сцене соберутся участники популярных проектов канала - «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!». Фото: Канал ТНТ

«Космический вызов» (сентябрь)

Как бы фантастически это ни звучало, но в октябре актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко планируют полететь на МКС, где будут снимать первый в истории человечества художественный фильм в невесомости.

Как бы фантастически это ни звучало, но в октябре актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко планируют полететь на МКС, где будут снимать первый в истории человечества художественный фильм в невесомости. Фото: Саша ГУСОВ/Первый каналНТВ

Это совместный научно-просветительский проект Роскосмоса и Первого канала. Весь процесс подготовки съемок, от кастинга до изнурительных тренировок, канал представит в виде документального реалити, которое будут показывать по воскресеньям.

«Форт Боярд» (сентябрь)

Возрожденное в 2019-м на СТС шоу в прошлом году не выходило из-за пандемии коронавируса. Едва смягчилась эпидемиологическая обстановка, съемки в старинном форте у Атлантического побережья Франции возобновились. Фото: Канал СТС

Возрожденное в 2019-м на СТС шоу в прошлом году не выходило из-за пандемии коронавируса. Едва смягчилась эпидемиологическая обстановка, съемки в старинном форте у Атлантического побережья Франции возобновились. Новым ведущим стал актер Сергей Бурунов. Ему и всем участникам пришлось пройти через десятидневный карантин - только на таких условиях французские власти согласились впустить россиян в страну. «Надеюсь, будет потешно и я добавлю проекту свежести и юмора», - сказал Бурунов.

За золото форта в этом сезоне сразятся телеведущая Дана Борисова, актеры Юлия Михалкова, Ирина Носова, Юлия Топольницкая, Николай Наумов, Владимир Селиванов, Аристарх Венес, певец и герой ток-шоу Прохор Шаляпин, популярные блогеры Валя Карнавал, Кирилл Колесников и др.

«Новые танцы» (с 28 августа)

Соревнования пройдут по четырем направлениям: соло, дети, дуэты и команды. Фото: Канал ТНТ

Когда в прошлом цикле ведущая Ляйсан Утяшева твердила, что мы смотрим последний сезон «Танцев», никто ей, конечно, не верил. Закрывать успешное шоу дураков нет. Так и вышло: проект просто обновили.

Соревнования пройдут по четырем направлениям: соло, дети, дуэты и команды. В финал выйдут по одному участнику - они разделят призовой фонд в 10 млн рублей, но победителем станет только один из них.

В жюри будут заседать три человека, но постоянный участник только один - Мигель на фото в в центре). Остальные - приглашенные звезды, в первом выпуске это Иван Дорн (на фото справа) и Сергей Лазарев (на фото слева).

Также появятся Егор Крид, Даня Милохин, Ёлка, Лена Темникова, Клава Кока, Анна Седокова, Юлия Ахмедова, Ирина Мягкова и другие.

«Фактор страха» (скоро)

Американское шоу для любителей адреналина Fear Factor в России впервые адаптировали в 2003 году. Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official

Американское шоу для любителей адреналина Fear Factor в России впервые адаптировали в 2003 году. Проект выдержал три сезона, вел его бодибилдер Владимир Турчинский. И вот спустя 16 лет НТВ перезапускает шоу. Первые два сезона снимали в Аргентине, третий - в Сибири. Состязания возрожденного четвертого снимали в Тульской области, в частности, в огромном карьере, где конкурсанты должны были побороть страх высоты.

В каждом выпуске - три конкурса, в них участвуют шесть звезд шоу-бизнеса (один из них - бывший жених Бузовой Дава). Многие из тех, кто пришел на кастинг, отказывались сами, узнав, какие испытания предполагает сценарий. В некоторых конкурсах нужно побороть не столько страх, сколько брезгливость, например, выполнить задание, находясь в гуще отвратительных насекомых.

Ведет шоу певец Анатолий Цой - сам знатный экстремальщик. Победитель получит 250 тысяч рублей, он должен сам решить: забрать деньги или пожертвовать на благотворительность.

«Шоумаскгоон» (скоро)

Вокальное шоу, где на одной сцене соберутся участники популярных проектов канала - «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!». Участников будет девять. Это три героя из первого сезона шоу «Маска»: TSOY (Анатолий Цой), Карина Кокс и Стас Костюшкин; три героя из второй «Маски»: Юлия Паршута , Кирилл Туриченко и Марк Тишман; победительница второго сезона и суперсезона «Ты супер!» Диана Анкудинова; участница «Суперстар! Возвращение» Алиса Мон и Вячеслав Макаров, который был ведущим «Маски».

Самое интересное, что жюри в новой программе нет: оценки друг другу будут выставлять сами участники плюс приглашенная звезда с правом голоса.

Вести «Шоумаскгоон» будут Тимур Батрутдинов и Тимур Родригез.