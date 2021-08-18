Парализованный сценограф Пугачёвой умирает в хосписе

Сценограф Борис Краснов в 2008 году (слева) и осенью 2020 года. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА/Лариса КУДРЯВЦЕВА

Десять лет назад постановщика концертных программ Аллы Пугачёвой Бориса Краснова разбил первый инсульт.

Случилось это накануне премьеры шоу Филиппа Киркорова «Друgoy», над сценографией которого работал художник.

На фоне инсульта Борис тогда впал в кому, но врачам удалось спасти ему жизнь. Однако из-за проблем со здоровьем Краснов к работе не вернулся, все эти годы он прикован к инвалидному креслу.

А теперь, по словам адвоката Александра Добровинского, Борис угасает в хосписе.

Как рассказывает Добровинский, недавно Краснов перенёс ковид. После болезни с ним случилась новая напасть -очередной инсульт.

- Борис сейчас находится в хосписе, - сказал kp.ru Александр Добровинский.- У него был второй инсульт, на этот раз парализовало правую часть тела. Врачи говорят, что у него поражены 85 процентов головного мозга. Шансов мало. Он переболел коронавирусом, выздоровел и месяц назад его снова разбил инсульт.

Однако, как рассказали «КП» друзья 60-летнего Краснова, это уже третий инсульт, который поразил художника.

- В марте у Бориса случился второй инсульт. Он впал в кому. Потом пришёл в себя, начал восстанавливаться, но ситуацию осложнил коронавирус, - говорят близкие Краснова.

Напомним, Борис Краснов много лет создавал оформление для концертов, спектаклей и торжественных церемоний. Поп-звезды его обожают: в частности, он регулярно готовил декорации для концертов Аллы Пугачевой. В том числе - для ее прощальных сольников «Сны о любви». Во многом благодаря мастерству Краснова появились три потрясающих спектакля, которыми Пугачева завершила свою карьеру на эстраде.