Режиссер объяснил, зачем он поставил эскиз о казанском убийце: "Моим убитым родственникам на том свете не до хайпа"

Ильназ Галявиев в помещении суда. Фото: REUTERS

В отсутствии новостей разразился скандал там, где не ждали. В Центральном театре Российской Армии в рамках Мастерской молодых режиссеров «Достоевский рядом» показали эскиз «Преступление и наказание». В нем речь идет о казанском убийце Ильназе Галявиеве, устроившем стрельбу в школе в мае этого года: погибли 7 восьмиклассников, две учительницы и еще 18 детей получили огнестрельные ранения. Эскиз подготовил молодой режиссёр Александр Плотников. Как пояснила замдиректора по развитию Театра Армии Милена Авимская: «Режиссер хотел соотнести мысли и действия убийцы детей в Казани с мыслями Раскольникова из «Преступления и наказания». Мы хотели показать, что Достоевский действительно рядом, что его тексты и идеология сегодня актуальны»…

В Сети понесли по кочкам и театр Армии, и режиссера-«новатора», и Милену Авимскую: кому пришла в голову блистательная идея делать героем 19-летнего убийцу детей, показывать его «душевные терзания» и вообще, как можно объединять философской дилеммой «тварь ли я дрожащая, или право имею» Галявиева и Родиона Раскольникова?

После этого пресс-служба Театра Российской Армии дала разъяснение.

Во-первых, не было никакого отождествления Галявиева и Раскольникова, как пишут некоторые СМИ. И если говорить о параллелях, то Раскольников в эскизе отождествляется с другим убийцей: какой-то подонок с целью ограбления… зарубил топором прабабушку и прадедушку режиссёра. Вот такая современная достоевщина.

Во-вторых, «Преступление и наказание» не является спектаклем. Показ эскиза был закрытым и одноразовым, билеты на него не продавались.

Почему разразился скандал вокруг рабочей зарисовки, в театре не поняли. Никто из сетевых критиков зарисовку не видел, и судит о ней, не разобравшись.

- Режиссер Саша Плотникова посадил зрителей на авансцену, спиной к залу, - раскрыл нам некоторые детали сотрудник пресс-службы театра Александр Ондар. – Зрители сидели за школьными партами, как будто бы пришли сдавать ЕГЭ по литературе. Сперва были вопросы по творчеству Достоевского, потом более сложные: что может сделать театр, чтобы изменить нашу жизнь. После этого началось действие. В полной темноте включили аудиозапись голосов детей, которые оказались в тот роковой день в казанской школе. Зрители как будто бы стали свидетелями трагедии. Ощущение было жуткое. Сперва мы не понимали, что происходит, потом на экране появились кадры с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела, как Ильназ Галявиев с ружьем в руках идет расстреливать детей. В этом месте звучал текст Достоевского «тварь ли я дрожащая, или право имею»… После просмотра было обсуждение. Мнение высказывали эксперты, творческая коллегия и зрители. Вышла 16-летняя школьница (сестра одного из наших актеров). Она сказала, что не ожидала, что театр может так пронзительно отобразить трагедию: «Теперь я понимаю, какой ужас пережили мои сверстники в Казани и как ужасно то, что никого из погибших мы не можем вернуть».

В сценической зарисовке "Преступление и наказание" переплелись не только Достоевский и казанская трагедия, но и собственная боль режиссера Александра Плотникова. Он объяснил, зачем он ставил этот эскиз.

- В эскизе упоминалась история моей семьи. Моих прабабушку и прадедушку убили топором в начале 90-х. В конечном счёте, я ставил этот эскиз ради своих убитых родственников, а им на том свете, простите меня, не до хайпа. Галявиев – не персонаж, он убийца. Мы не пытались романтизировать убийцу. Мы не показывали «душевные терзания» убийцы. Нас обвинили в том, что мы «героизируем Галявиева». С чего вдруг такие выводы? В этом эскизе никакого оправдания убийцы нет. Любое убийство – это преступление. И люди, посмотревшие эскиз, это поняли.

Кстати, в этом году в Мастерской молодых режиссеров «Достоевский рядом» было показано шесть эскизов. Их отсмотрел экспертный совет, в который входят театральные критики, режиссеры. Два эскиза: «Бобок» и «22.12.1849» приняты для дальнейшей постановки в театре. "Преступление и наказание" Александра Плотникова ставить не будут.