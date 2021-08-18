Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и назвала его необычным именем

Колин Жост – третий муж Йоханссон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скарлет Йоханссон – дважды мама: 18 августа актриса родила сына своему мужу, шоумену Колину Жосту. Счастливые родители назвали малыша необычным именем - Космо.

- Да, да, у нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его просто обожаем, - написал Жост на своей странице в Инстаграме.

Это первый общий ребенок 36-летней голливудской звезды и 39-летнего комика. Скарлетт уже воспитывает дочь Роуз от своего второго мужа, французского журналиста Ромэна Дориака. Сейчас девочке семь лет.

Колин Жост – третий муж Йоханссон. Они тайно поженились в октябре прошлого года. На свадьбу Скарлетт и Колин пригласили узкий круг гостей. Во время церемонии соблюдались все необходимые предосторожности против COVID-19, предписанные Центром по контролю и профилактике заболеваний США. Йоханссон встречалась с Жостом четыре года, с марта 2016-го. Как рассказал источник из окружения звезды, за это время Скарлетт созрела для нового замужества.

Колин Жост — сценарист, актер, режиссер, а так же ведущий телешоу «Saturday Night Live». Именно благодаря этому шоу они и познакомились почти 15 лет назад. В 2006 году Скарлетт ненадолго стала ведущей программы «Saturday Night Live», в которую только-только пришел на работу начинающий сценарист Жост.

Счастливые родители назвали малыша Космо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В тот раз, когда она вела программу в первый раз, мы и встретились. Это был мой первый год работы в шоу, - рассказывал Жост.

Правда, тогда никакой романтики между ними не возникло. Молодые люди познакомились, и их пути разошлись почти на десятилетие. Скарлетт успела дважды побывать замужем, так что Колин удачно перехватил ее сразу после очередного развода.

В первый раз, с 2008 по 2010 годы Скарлетт была замужем за голливудским актером Райаном Рейнольдсом. Двухлетние отношения пары убил слишком плотный рабочий график. Скарлетт и Райан много снимались и почти не виделись. К тому же во время съёмок очередного фильма Райан серьезно увлёкся коллегой Блейк Лайвли, звездой сериала «Сплетница». Рейнольдс и Лайвли поженились вскоре после того, как артист развёлся с Йоханссон.

Вторым мужем Скарлетт стал Ромэн Дориак. Пара начала встречаться в 2012 году. Спустя два года отношений американская звезда и французский редактор поженились. В 2014 году Скарлетт родила дочь Роуз. Рождение малышки не спасло их брак – супруги разошлись в 2016 году, а год спустя Йоханссон подала на развод.

Именно тогда она и начала встречаться с Колином. Первые месяцы они скрывались от публики, ведь Скарлетт была еще замужем, и ее бракоразводный процесс был в самом разгаре. Голливудской звезде приходилось быть осторожной, поскольку как раз тогда они с мужем делили в суде дочь. Дориак хотел увезти малышку к себе во Францию, но Скарлетт удалось отвоевать основную опеку, и Роуз осталась жить в США с мамой.