Итоги повышения пенсионного возраста: Пенсионеров стало на полмиллиона меньше

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Ведомство Алексея Кудрина представило ежегодный доклад, посвященный анализу бюджета ПФР за прошлый год. Особых нарушений аудиторы не нашли. Как обычно, больше придирались к форме и процедурам, а не к содержанию. А вот «Комсомолка», наоборот, обнаружила в отчете некоторые интересные детали.

«НЕЕСТЕСТВЕННАЯ» УБЫЛЬ ПЕНСИОНЕРОВ

По сути, прошлый год стал первым годом полноценной работы системы после после повышения пенсионного возраста. На пенсию вышло меньше работников, чем в предыдущие годы. И это сразу же отразилось на статистике. Число тех, кто получает пенсию от государства, снизилось. В относительных цифрах это всего 1,2. В среднем в течение 2020 года ПФР выплачивал пенсии по старости 39 млн. 267 тыс. человек. Это на 500 тысяч человек меньше, чем годом ранее.

Цель повышения пенсионного возраста в том и была, чтобы сократить обязательства государства перед пенсионерами. А это можно было сделать, только снизив долю пенсионеров по отношению к работающим россиянам. В ближайшие годы она будет снижаться еще более высокими темпами. Можно предположить, что к 2028 году (когда закончится переходный период) пенсионеров в стране (за счет естественной или неестественной убыли) останется всего 35 млн человек. Это сократит затраты государства на выплаты пенсии. Правда, в прошлом году сэкономить за счет этого бюджету не удалось…

РАСХОДЫ ПОЧТИ ВДВОЕ БОЛЬШЕ ДОХОДОВ

Расходы ПФР в 2020 году, несмотря на сокращение числа пенсионеров, не уменьшились, а даже выросли. Причем значительно. Пенсионный фонд израсходовал рекордную сумму – 9 трлн 728 млрд рублей. Это на триллион с лишним, или на 12,8%, больше, чем в предыдущем году.

Объяснений тут несколько. Во-первых, пенсии неработающим пенсионерам (а их 30 млн) проиндексировали на 6,6%. Это было вдвое выше официальной инфляции. Во-вторых, страховые взносы работающих из-за пандемии почти не выросли. Многие люди потеряли работу и не получали зарплату. В-третьих, власти ввели единоразовые меры поддержки для семей с детьми. Выплаты производили из ПФР.

Все это потребовало дополнительных расходов. Деньги выделили напрямую из бюджета. В итоге дефицит Пенсионного фонда составил рекордную сумму – почти 4,5 трлн рублей. Это разница между доходами ПФР от страховых взносов и расходами на пенсионное обеспечение и социальные выплаты (включая материнский капитал).

НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАМЕЩЕНИЯ

Еще одна цель повышения возраста выхода на пенсию – увеличить относительный размер пенсии. Чиновники подсластили пилюлю повышения пенсионного возраста тем, что запланировали повышенную индексацию вплоть до 2024 года. Она должна была сделать так, чтобы доходы пенсионеров в реальном выражении стали выше. Но по факту этого пока не произошло.

Среднии размер страховой пенсии по старости составил в прошлом году 15 455 рублей. За 2020 год он увеличился на 847 рублей (или на 5,8%). И если у неработающих пенсионеров ежемесячная прибавка составила 1000 рублей, то у работающих в пять раз меньше – в среднем 195 рублей.

В итоге коэффициент замещения (соотношение средней пенсии к средней зарплате) даже снизился – с 29,7 до 29,4%. Хотя перед проведением реформы Россия ратифицировала конвенцию ООН, по которой этот показатель должен быть не меньше 40%. Для сравнения, в развитых странах он составляет 60 – 70%. Правда, там это не только государственные выплаты, но и личные накопления.

Напомним, в России накопительная часть пенсии заморожена с конца 2013 года. И власти до сих пор не могут придумать, что с ней делать дальше. Новых поступлений в систему нет. Негосударственные пенсионные фонды крутят только те деньги, что появились на счетах до момента заморозки.