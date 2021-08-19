26 августа Музей В.А.Тропинина представит выставку Параллели XIX-XXI. История искусств "без имен", "рама внутри", или внимание как предмет коллекционирования на примере художественных объектов двух эпох стали основой для создания проекта при участии художника-концептуалиста Евгения Гриневича и искусствоведа Марии Санти.

Восприятие произведения искусства зависит во многом и от того, где оно находится, чем окружено, с чем мы его сравниваем, какие проводим параллели. Любая вещь, будучи выставленной в музее, обретает высокий статус. Но внимательному зрителю будут интересны нюансы, конкретные примеры.

Пространство выставки ПАРАЛЛЕЛИ XIX-XXI объединило наследие Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина, Дамона Ортолани, а также графические работы современного художника-концептуалиста Евгения Гриневича, произведения актуального предметного дизайна Jumbo Collection, JCP, Driada. Путешествующие современники Тропинина, возможно, оценили бы представленную в экспозиции итальянскую мебель XXI века. В ней мало внешнего сходства со стилями XIX столетия, но есть те же острота, элемент игры и изящество. Евгений Гриневич – художник-концептуалист и властный эстет, он бросает вызов времени, сопоставляя в параллель музейные экспонаты XIX века и современный итальянский предметный дизайн, конструирует пространство и открывает возможности для личного восприятия каждым посетителем. Так гости смогут мысленно поставить любой из предметов мебели XIX века на постамент, сделав его единственным экспонатом в зале, но вокруг него останется музейная обстановка, которая у любого человека, кроме туземца или ребёнка-маугли, ассоциируется с вековыми традициями почитания. Именно соседство с ироничным троном позволяет отвлечься от этой «рамы внутри» и свежим взглядом посмотреть, например, на надутый шкаф-комод XIX века, предполагая, как могли гордиться своей неестественностью его гнутые ножки.

Эта выставка в том числе и о том, что в музее каждая вещь обретает иное значение, не такое как в жизни. Это касается как старых произведений, так и современных. Ещё в прошлом веке считалось, что в портрете есть «психологическое», а в абстрактной живописи – чистая форма. Сегодня беспредметная живопись традиционна. «Человеческого», медитативного в ней видят больше, чем в академичных портретах, где каждый соответствует своей социальной роли. Потому что вещь не существует сама по себе, только в окружении других предметов, идей, институций.

У образованного зрителя «рама внутри» побогаче. Многое зависит от того с чем именно человек сравнивает, с чем проводит параллели.

Куратор проекта: искусствовед, автор бестселлеров об искусстве Мария Санти.

Для посетителей выставка будет открыта с 27 августа по 6 октября 2021 г.