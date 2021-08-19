"Газпром нефть" направила на рынок больше топлива, чем в допандемийном 2019 году

Современные производственные комплексы компании в Москве и Омске позволяют гибко реагировать на запросы рынка. Фото: media.gazprom-neft.ru

В первом полугодии 2021 года нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» — Омский и Московский — на 10,6% увеличили производство бензина (до 3,58 млн тонн). Достигнутый показатель также на 15% превышает уровень производства в первом полугодии 2019 года. Выпуск дизельного топлива увеличен на 2,1% и достиг 4,57 млн тонн, что также на 3,7% выше, чем в первые шесть месяцев 2019 года. Эти данные содержит полугодовой отчет компании.

Кроме того, поддерживая рост авиационных перевозок перерабатывающие заводы «Газпром нефти» увеличили выпуск авиакеросина. Почти на 40% увеличилось производство современного высокооктанового бензина G-100. Выросло и производство товарных битумов для строительства трасс и дорог.

Большое внимание уделяется и экологии производства. Как отметил заместитель председатель правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер:

«НПЗ «Газпром нефти» повышают выпуск востребованной рынком продукции, последовательно сокращая потребление природных ресурсов и снижая воздействие на окружающую среду»