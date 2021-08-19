Земфира не хочет давать онлайн-концерты: "Я устала работать вхолостую"

Земфира сторонница живых концертов. Фото: Евгения ГУСЕВА

На своей странице во "ВКонтакте" популярнейшая певица, которую многие ее фанаты именуют не иначе как Виктором Цоем нашего времени, рассказала о наболевшем, то есть о том, что волнует почти всех музыкантов - проблемах с концертами.

"Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила, - заявила артистка. - В прошлом году был грандиозный план — 8/9 фестивалей, два с половиной месяца репетиций (каждый день), в итоге - два выступления».

Порассуждала Земфира и о столь модном нынче явлении, как онлайн-концерты. Отношение к подобному формату у нее, как выяснилось, крайне негативное - мол, платить за организацию выступления придется ей, а за просмотр шоу в интернете заплатят лишь единицы, остальные посмотрят бесплатно. При таком распределении зрителей ("два сознательных и двадцать пиратов", как пишет артистка) музыканты всегда остаются в твердом минусе.

- Я устала работать вхолостую, - призналась исполнительница таких бессмертных хитов, как «Ариведерчи», «Искала» и «Лондон». - У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать... Честно признаться, я больше ничего не хочу - ни концертов , ничего...

Певица, которая 26 августа отметит 45-летие, выход видит лишь в одном - в победе над коронавирусом. Неслучайно в конце своего пламенного поста она обратилась к поклонникам: «Пожалуйста, сделайте, блин, прививку!»