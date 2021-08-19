Охранник библиотеки имени Ленина в Москве подрался с 19-летним посетителем

Место действия: центр Москвы, библиотека имени Ленина Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Московская полиция разбирается в деталях драки, которая произошла там, где потасовок, пожалуй, отродясь не бывало.

Место действия: центр Москвы, библиотека имени Ленина.

Участники: охранник, он же сотрудник ЧОП, и 19-летний посетитель.

Дрались, слава богу, не в читальном зале и не между стеллажами с учебной литературой.

- Потасовка произошла на входе, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - По предварительной информации, охранник сделал молодому человеку замечание насчет правильного ношения маски, тот якобы грубо ответил и началось...

При этом все основные события развернулись уже непосредственно на улице, куда ЧОПовец вытолкал своего оппонента. Так что дрались уже при свидетелях.

- От очевидцев поступило сообщение о конфликте двух граждан на улице Воздвиженка, - прокомментировали инцидент в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - В результате пострадавший обратился за медицинской помощью.

По данным «КП», травмы получил юный посетитель. По словам источника, у него перелом лицевых костей, сотрясение головного мозга.

Полиция проводит проверку.