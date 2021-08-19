Помощь с доставкой на дом

Выездной центр гуманитарной помощи в селе Романовка Саратовской области

Синодальный отдел по благотворительности организовал в 35 регионах России работу выездных центров гуманитарной помощи. Благодаря новому проекту поддержку получили несколько тысяч нуждающихся семей из самых отдаленных сел от Южно-Сахалинска до Калининграда.

В семьи доставляют продукты, бытовую химию, средства гигиены, памперсы, детское питание, одежду и обувь. В проекте принимают участие 53 организации: 17 региональных центров гуманитарной помощи и 36 приютов для мам.

«Это новый формат нашей работы – доставка помощи в самые отдаленные села, – рассказала руководитель направления защиты материнства и детства Синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина. — Жители глубинки особенно нуждаются в поддержке: с работой сложно, люди живут бедно. Не все могут добраться до церковных центров гуманитарной помощи. Наши сотрудники выезжают на места, беседуют с жителями, выдают помощь, а заодно узнают об их нуждах и привозят это в следующий раз».

Сотрудники южно-сахалинского благотворительного фонда «Радость жизни» совершили уже несколько выездов. Везут в семьи крупы, чай, сахар, макароны, стиральный порошок, мыло, чистящие средства.

«Мы стараемся формировать наборы, учитывая состав семьи, – рассказала руководитель фонда Ольга Толкачева, – если в семье есть дети — добавляем игрушки, канцелярские принадлежности».

Прежде всего помощь получают малоимущие семьи и те, кто воспитывает детей с инвалидностью

Помощь жителям Ковровского района Владимирской области, где проживают 135 тысяч человек, доставляют сотрудники храма во имя праведной Анны города Коврова.

«При нашем храме действует центр гуманитарной помощи, – объяснила помощник по социальной работе настоятеля храма Наталья Добринская, – только добраться до райцентра могут не все жители района: в некоторые села автобусы ходят раз в неделю, а в некоторые и вовсе не ходят».

Прежде всего помощь получают малоимущие семьи и те, кто воспитывает детей с инвалидностью. Не отказывают в поддержке и тем, кто официально не имеет статуса малоимущих: если доход на каждого члена семьи немного превышает прожиточный минимум, люди теряют возможность получить помощь от государства.

«Бывает так, что доход семьи на сто рублей выше, чем положено для оформления пособий, и она не признается малоимущей, хотя фактически таковой является, – рассказала Наталья. – Мы обратились в администрацию района с просьбой прислать нам списки с адресами таких семей: нам помогли составить маршрут, и по выходным дням мы отправляемся туда, где наша помощь нужна».

В саратовскую глубинку выезжают сотрудники кризисного центра «С верой в жизнь» Балашовской епархии. Сколько километров проехали, сколько семей получили помощь — этим они делятся в своем аккаунте в Instagram.

«Проект Синодального отдела получил продолжение, — рассказал руководитель центра «С верой в жизнь» Геннадий Малюченко, — в нескольких селах нашлись добровольцы, готовые открыть на местах пункты гуманитарной помощи, и мы постараемся поддержать их в этом».

На работу выездных центров гуманитарной помощи Синодальный отдел по благотворительности направил 43 миллиона рублей, пожертвованных благотворителями. В прошлом году на такую же сумму было закуплено 293 тонны гуманитарной помощи для 15 тысяч семей. Итоги этого года будут подведены в сентябре после завершения проекта.

Синодальный отдел по благотворительности поддерживает работу 4500 церковных социальных проектов, в их числе 224 центра гуманитарной помощи. 150 новых были открыты за последние 5 лет.