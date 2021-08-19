Роста тарифов ЖКХ пора остановить

В Липецке Сардана Авксентьева проверила насколько ощутима экономия от внедрения современных технологий в ЖКХ. Фото: пресс -служба "Новые люди"

Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева встретилась в Липецке с представителями управляющих компаний и горожанами. Здесь уже применяют новый подход к тарифообразованию, который даёт реальное снижение стоимости коммунальных услуг на 25%. Его ещё весной предложила партия «Новые люди».

МАСШТАБИРОВАТЬ НА ВСЮ СТРАНУ

На встрече жильцы дома по улице Катукова показали Сардане платёжки. До того, как в доме установили автоматизированный тепловой пункт (АТП), коммунальщики впустую отапливали улицу, а люди за это переплачивали. Теперь специальные датчики избавляют жильцов от «перетопов» в межсезонье и тёплые зимы. После установки новой системы суммы в зимних платёжках снизились на полторы-две тысячи рублей.

Фото: пресс -служба "Новые люди"

«Я без раздумий согласилась на установку АТП и поставила свою подпись. Раньше квартплата зимой была 7 800 рублей. В этом году стала около 6 000 рублей. Теперь на сэкономленные деньги могу купить лекарства. Соседям, которые этим занимались, было очень трудно. Пришлось собрать множество документов, решить кучу вопросов. Но результат есть, и это главное. Мы очень рады!» - рассказала пенсионерка Мария Давидюк.

Сардана Авксентьева подчеркнула, что снижение коммунальных тарифов — одна из важнейших инициатив партии «Новые люди». Опыт готовы перенять и другие регионы.

Фото: пресс -служба "Новые люди"

«Теперь опыт Липецка нужно масштабировать на всю страну. Этим мы и займёмся первым делом в Госдуме. Рост тарифов ЖКХ пора остановить, — подвела итог встречи Сардана Авксентьева. - Я понимаю, что всё новое люди часто встречают с недоверием. Они разочарованы во всей коммунальной системе и уже никому не доверяют. Но наш подход реально позволяет экономить. Это мы сегодня увидели в Липецке. Мы теперь знаем на практике, как снизить тарифы. Новые решения от Новых людей работают».

Фото: пресс -служба "Новые люди"

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ НА НУЛЕ

Прошлой зимой липецкие активисты партии «Новые люди» проверили несколько многоэтажек с помощью тепловизоров и выяснили, что энергоэффективность зданий на нуле. Традиционная картина: тепло уходит на улицу, а жители переплачивают за отопление как минимум на 25%. «Липчане смогли доказать на деле — предложение партии о снижении тарифов работает. Говорят, что установить оборудование было непросто. Потратили много времени и нервов, обивая пороги чиновников. Результат – снижение цен на коммуналку. Это придает нашей партии сил, чтобы продолжать добиваться поставленной цели. Мы видим, что программа «Бережливое ЖКХ», которую представил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, работает», — отметила Сардана Авксентьева.

Фото: пресс -служба "Новые люди"

Ранее председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что тарифы ЖКХ можно снизить на 25%, если заняться вопросом реконструкции многоквартирных домов на государственном уровне. Здесь помогут кредиты на оплату капремонта, дифференцированный налог на жильё в зависимости от класса энергоэффективности, стандартизация проектов в энергосервисе и другие новые решения.