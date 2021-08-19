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В мире19 августа 2021 19:08

Признание американского контрольного органа: «Реконструкция Афганистана» провалилась, миллиарды долларов потрачены впустую

Опубликован официальный доклад о бесславном фиаско 20-летней миссии США в этой стране
Андрей БАРАНОВАндрей БАРАНОВ
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Афганский юноша занят работой за спиной у американского пехотинца, лето 2012 года.

Афганский юноша занят работой за спиной у американского пехотинца, лето 2012 года.

Фото: REUTERS

ПОСТРОЙКА ДЕМОКРАТИИ НЕ ЗАДАЛАСЬ

Буквально накануне захвата Кабула боевиками движения «Талибан»* в США был опубликован итоговый доклад Офиса Специального Генерального инспектора по восстановлению Афганистана.

Эта организация была создана по решению конгресса в 2014 году для того, чтобы оценивать эффективность действий разных американских ведомств в этой стране и проводить аудит тратившихся там гигантских сумм. Доклад, подписанный главой Офиса Джоном Сопко, называется осторожно - «Уроки, извлеченные за двадцать лет восстановления Афганистана». Хотя, судя по содержанию, его можно было назвать короче: «Бесславный провал».

Несмотря на недавнее заявление президента Джо Байдена о том, что США, мол, и не собирались строить в Афганистане демократию по западному образцу, в докладе говорится, что так называемая «реконструкция страны» подразумевала именно это. Однако Штаты с задачей не справились.

В США опубликован итоговый доклад Офиса Специального Генерального инспектора по восстановлению Афганистана.

В США опубликован итоговый доклад Офиса Специального Генерального инспектора по восстановлению Афганистана.

«Эффективное восстановление Афганистана требовало детального понимания социальной, экономической и политической динамики этого государства, - отмечается в докладе. - Тем не менее, правительство США неуклюже навязывало западные технократические модели афганским экономическим институтам, внедряло формальное верховенство закона стране, которая решала 80-90 процентов своих споров неофициальными средствами... Помощь афганцам в разработке заслуживающего доверия избирательного процесса становилась все более сложной по мере неуклонного ухудшения обстановки по всей стране - шло запугивание избирателей, предотвращение их регистрации, блокирование избирательных участков в день выборов. В отдаленных районах, где талибы были сильны, американские чиновники не смогли добиться достаточных успехов, чтобы убедить напуганных сельских жителей в выгоде поддержки их правительства».

ЖУТКИЕ ЦИФРЫ

А вот как выглядят итоги 20-летней американской эпопеи в формате беспристрастной статистики. Читаем в докладе:

«Правительство США потратило 20 лет и 145 миллиардов долларов на восстановление Афганистана, его сил безопасности, гражданских правительственных учреждений, экономики и гражданского общества.

На свой афганский "проект" американцы потратили 145 миллиардов долларов.

На свой афганский "проект" американцы потратили 145 миллиардов долларов.

Фото: REUTERS

Министерство обороны также израсходовало 837 миллиардов долларов на военные действия, в ходе которых 2443 американских военнослужащих и 1144 военнослужащих союзников были убиты и 20 666 военнослужащих США получили ранения. Афганцы, тем временем, столкнулись с еще большими потерями. По меньшей мере 66 000 афганских военнослужащих были убиты. Убиты также более 48 000 афганских гражданских лиц, и по меньшей мере 75 000 получили ранения - причем эти данные, вероятно, существенно занижены».

Вывод же делается совсем неутешительный:

«Несмотря на то, что в ряде областей были достигнуты улучшения (в первую очередь в области здравоохранения, охраны материнства и образования), прогресс был еле видимым, и перспективы сохранения этих улучшений сомнительны».

ЧТО ДЕЛАЛИ НЕ ТАК?

Американские эксперты выделили несколько причин провала амбициозного проекта по «реконструкции Афганистана», который должен был стать типовым и при необходимости использоваться в будущем в других регионах. Вот некоторые из этих ошибок, названных в докладе:

«- Ни одно американское госучреждение не обладало необходимым мышлением, опытом и ресурсами для разработки стратегии восстановления Афганистана.

Для того чтобы правительство США успешно восстановило страну, особенно ту, которая все еще переживает жестокие конфликты, гражданским учреждениям требуются необходимые ресурсы и гибкость, чтобы руководить на практике, а не только на бумаге... Официальные лица США полагали, что решение проблемы безопасности заключается в том, чтобы вливать все больше ресурсов в афганские институты...

- Считалось, что каждая миля дороги, построенной Соединенными Штатами, и каждый государственный служащий, которого они обучили, послужат залогом дальнейшего улучшения и позволят в конечном итоге завершить усилия по реконструкции. Однако миллиарды долларов были потрачены впустую, поскольку проекты не использовались или пришли в негодность. Работа американских ведомств оценивалась не по полезности их проектов, а по количеству потраченных средств... Хотя эти деньги из-за повсеместной коррупции становились жертвой растрат, мошенничества и злоупотреблений...

- Неспособность правительства США обеспечить нужных людей нужной работой в нужное время была одним из наиболее значительных провалов миссии. Часто не хватало персонала, чтобы контролировать расходы. Из-за этого приходилось наделять полномочиями местных влиятельных лиц, которые грабили собственное население и расхищали американскую помощь, чтобы обогатить себя и своих приближенных. Иногда эти деньги прямо шли на финансирование повстанцев...»

На месте одного из десятков взрывов террористов, сотрясавших Кабул все годы американского вторжения.

На месте одного из десятков взрывов террористов, сотрясавших Кабул все годы американского вторжения.

Фото: REUTERS

УКРАИНЕ НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ

Удивительно, но несмотря на вывод войск администрация Байдена запросила более 3 миллиардов долларов на «продолжение восстановления Афганистана в следующем году». Это, конечно, не триллион, пущенный на ветер над афганскими горами с начала века, но тоже сумма не малая.

Вот и в докладе Офиса Специального Генерального инспектора по восстановлению Афганистана вопреки собственным выводам оптимистично заявляется: «Мы намерены сделать все возможное, чтобы уроки, извлеченные из самых амбициозных усилий по восстановлению в истории США, были применены не только в Афганистане, но и в будущих конфликтах и усилиях по восстановлению в других странах мира».

Из других регионов упоминаются Гаити, Мали, Буркина-Фасо, Сомали, Йемен и... Украина. Но «золотого дождя» этим клиентам ждать уже не придется.

«Нет желания повторять крупномасштабные усилия по восстановлению, и поэтому наши обязательства должны быть более взвешенными по масштабам и адаптируемыми в исполнении», - делают вывод авторы доклада.

Похоже, афганский синдром останется у Вашингтона надолго.

*Организация запрещена в России

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