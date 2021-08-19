Признание американского контрольного органа: «Реконструкция Афганистана» провалилась, миллиарды долларов потрачены впустую

Афганский юноша занят работой за спиной у американского пехотинца, лето 2012 года. Фото: REUTERS

ПОСТРОЙКА ДЕМОКРАТИИ НЕ ЗАДАЛАСЬ

Буквально накануне захвата Кабула боевиками движения «Талибан»* в США был опубликован итоговый доклад Офиса Специального Генерального инспектора по восстановлению Афганистана.

Эта организация была создана по решению конгресса в 2014 году для того, чтобы оценивать эффективность действий разных американских ведомств в этой стране и проводить аудит тратившихся там гигантских сумм. Доклад, подписанный главой Офиса Джоном Сопко, называется осторожно - «Уроки, извлеченные за двадцать лет восстановления Афганистана». Хотя, судя по содержанию, его можно было назвать короче: «Бесславный провал».

Несмотря на недавнее заявление президента Джо Байдена о том, что США, мол, и не собирались строить в Афганистане демократию по западному образцу, в докладе говорится, что так называемая «реконструкция страны» подразумевала именно это. Однако Штаты с задачей не справились.

В США опубликован итоговый доклад Офиса Специального Генерального инспектора по восстановлению Афганистана.

«Эффективное восстановление Афганистана требовало детального понимания социальной, экономической и политической динамики этого государства, - отмечается в докладе. - Тем не менее, правительство США неуклюже навязывало западные технократические модели афганским экономическим институтам, внедряло формальное верховенство закона стране, которая решала 80-90 процентов своих споров неофициальными средствами... Помощь афганцам в разработке заслуживающего доверия избирательного процесса становилась все более сложной по мере неуклонного ухудшения обстановки по всей стране - шло запугивание избирателей, предотвращение их регистрации, блокирование избирательных участков в день выборов. В отдаленных районах, где талибы были сильны, американские чиновники не смогли добиться достаточных успехов, чтобы убедить напуганных сельских жителей в выгоде поддержки их правительства».

ЖУТКИЕ ЦИФРЫ

А вот как выглядят итоги 20-летней американской эпопеи в формате беспристрастной статистики. Читаем в докладе:

«Правительство США потратило 20 лет и 145 миллиардов долларов на восстановление Афганистана, его сил безопасности, гражданских правительственных учреждений, экономики и гражданского общества.

На свой афганский "проект" американцы потратили 145 миллиардов долларов. Фото: REUTERS

Министерство обороны также израсходовало 837 миллиардов долларов на военные действия, в ходе которых 2443 американских военнослужащих и 1144 военнослужащих союзников были убиты и 20 666 военнослужащих США получили ранения. Афганцы, тем временем, столкнулись с еще большими потерями. По меньшей мере 66 000 афганских военнослужащих были убиты. Убиты также более 48 000 афганских гражданских лиц, и по меньшей мере 75 000 получили ранения - причем эти данные, вероятно, существенно занижены».

Вывод же делается совсем неутешительный:

«Несмотря на то, что в ряде областей были достигнуты улучшения (в первую очередь в области здравоохранения, охраны материнства и образования), прогресс был еле видимым, и перспективы сохранения этих улучшений сомнительны».

ЧТО ДЕЛАЛИ НЕ ТАК?

Американские эксперты выделили несколько причин провала амбициозного проекта по «реконструкции Афганистана», который должен был стать типовым и при необходимости использоваться в будущем в других регионах. Вот некоторые из этих ошибок, названных в докладе:

«- Ни одно американское госучреждение не обладало необходимым мышлением, опытом и ресурсами для разработки стратегии восстановления Афганистана.

Для того чтобы правительство США успешно восстановило страну, особенно ту, которая все еще переживает жестокие конфликты, гражданским учреждениям требуются необходимые ресурсы и гибкость, чтобы руководить на практике, а не только на бумаге... Официальные лица США полагали, что решение проблемы безопасности заключается в том, чтобы вливать все больше ресурсов в афганские институты...

- Считалось, что каждая миля дороги, построенной Соединенными Штатами, и каждый государственный служащий, которого они обучили, послужат залогом дальнейшего улучшения и позволят в конечном итоге завершить усилия по реконструкции. Однако миллиарды долларов были потрачены впустую, поскольку проекты не использовались или пришли в негодность. Работа американских ведомств оценивалась не по полезности их проектов, а по количеству потраченных средств... Хотя эти деньги из-за повсеместной коррупции становились жертвой растрат, мошенничества и злоупотреблений...

- Неспособность правительства США обеспечить нужных людей нужной работой в нужное время была одним из наиболее значительных провалов миссии. Часто не хватало персонала, чтобы контролировать расходы. Из-за этого приходилось наделять полномочиями местных влиятельных лиц, которые грабили собственное население и расхищали американскую помощь, чтобы обогатить себя и своих приближенных. Иногда эти деньги прямо шли на финансирование повстанцев...»

На месте одного из десятков взрывов террористов, сотрясавших Кабул все годы американского вторжения. Фото: REUTERS

УКРАИНЕ НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ

Удивительно, но несмотря на вывод войск администрация Байдена запросила более 3 миллиардов долларов на «продолжение восстановления Афганистана в следующем году». Это, конечно, не триллион, пущенный на ветер над афганскими горами с начала века, но тоже сумма не малая.

Вот и в докладе Офиса Специального Генерального инспектора по восстановлению Афганистана вопреки собственным выводам оптимистично заявляется: «Мы намерены сделать все возможное, чтобы уроки, извлеченные из самых амбициозных усилий по восстановлению в истории США, были применены не только в Афганистане, но и в будущих конфликтах и усилиях по восстановлению в других странах мира».

Из других регионов упоминаются Гаити, Мали, Буркина-Фасо, Сомали, Йемен и... Украина. Но «золотого дождя» этим клиентам ждать уже не придется.

«Нет желания повторять крупномасштабные усилия по восстановлению, и поэтому наши обязательства должны быть более взвешенными по масштабам и адаптируемыми в исполнении», - делают вывод авторы доклада.

Похоже, афганский синдром останется у Вашингтона надолго.

*Организация запрещена в России