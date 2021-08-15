Афганистан стремительно переходит под власть талибов*, а правительственные войска разбегаются

Hа милосердие исламистов надеются не все. Боевики уже объявили, как будут наказывать тех, кто сотрудничал с западными державами Фото: REUTERS

Присутствовавшая в Афганистане 20 лет многотысячная западная военная группировка во главе с США, потраченные на ее содержание сотни миллиардов долларов, рассаженные в столице и провинциях местные марионеточные власти - все это в одночасье смыто в сливную яму истории. Вашингтон, зашедший в исламскую страну после терактов в Америке 11 сентября 2001 года, чтобы, по словам тогдашнего президента Джорджа Буша-младшего, «разорить свитые в афганских горах гнезда террористов», теперь позорно бежит оттуда, так и достигнув объявленных целей.

КАБУЛ ОКРУЖЕН

Как только нынешний хозяин Белого дома Джо Байден объявил о выводе американских войск к концу лета, изо всех щелей словно тараканы повылезли тысячи и тысячи боевиков так и не разгромленного движения «Талибан»* и начали стремительно брать под свой контроль покидаемую западниками страну. К сегодняшнему дню талибы* захватили все крупнейшие города Афганистана (Герат, Кандагар, Джелалабад, Мазари-Шариф и другие), а также погранпереходы в сопредельные государства. Утром в воскресенье они окружили Кабул и с разных сторон начали генеральное наступление на столицу, где еще сидит проамериканское правительство во главе с президентом Ашрафом Гани.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку Фото: REUTERS

Правда, талибы* уже объявили, что от их мести отставка его не спасет. Но, чтобы успокоить жителей, заверили, что готовы войти в столицу без боя, дабы избежать жертв среди мирного населения. Такая перспектива вполне реальна: во многих крупных городах правительственные войска предпочитали переходить на сторону боевиков или просто разбегались при их приближении. Кое-где на окраинах Кабула ситуация начала повторяться: талибы* без сопротивления овладели некоторыми кварталами города.

ЧТО ЖДЕТ ПОБЕЖДЕННЫХ

Но на милосердие исламистов надеются не все. Боевики уже объявили, как будут наказывать тех, кто сотрудничал с западными державами. Обычным афганцам, нанятым на повседневные работы для нужд коалиции, положено сто ударов плетьми. Тем, кто сотрудничал с западниками в административной деятельности, и военным, оказывавшим активное сопротивление, грозит смертная казнь (обычно путем перерезания горла). Женщин, уличенных в интимной связи с иностранцами, приговорят к забиванию камнями... В этих условиях одно из подразделений правительственных войск числом под сотню человек, прижатое к афгано-узбекской границе, перебралось в Узбекистан, попросив убежище и медицинскую помощь для раненых. Узбекские власти организовали для них временный лагерь и с тревогой наблюдают, как на противоположном берегу пограничной реки собираются новые сотни дезертиров, готовых тоже хлынуть на территорию республики.

БЕГСТВО НАПОМИНАЕТ ВЬЕТНАМ

Между тем в Кабуле началась экстренная эвакуация западных посольств, персонал которых уже заблаговременно перебрался в столичный аэропорт. Для прикрытия вывоза дипломатов в Кабул спешно перебрасываются пять тысяч американских солдат. Но они покинут столицу после завершения операции. Во дворе здания американского дипведомства пылают костры - сотрудники жгут конфиденциальные материалы, чтобы они не попали в руки «Талибана»*. Посольства осаждают толпы афганцев, сотрудничавших с западной администрацией, в надежде получить визы для себя и членов своих семей. Над зданиями представительств кружат американские вертолеты. В соцсетях эти кадры сравнивают с фотографиями спешного бегства американцев из вьетнамского Сайгона в 1975 году.

Между тем в Кабуле началась экстренная эвакуация западных посольств, персонал которых уже заблаговременно перебрался в столичный аэропорт Фото: EAST NEWS

Эвакуация российского посольства пока не планируется, сообщил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. «Я на прямой связи с послом, посол и наши сотрудники спокойно выполняют свои обязанности», - сказал Кабулов. Возможно, спокойствие дипломата объясняется тем, что талибы* официально гарантировали безопасность российского посольства. «Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского посольства», - сказал в воскресенье в интервью ТАСС официальный представитель политического офиса талибов* Мохаммад Сохаил Шахин.

Погранпереходы в сопредельные государства закрыты Фото: REUTERS

ТРАМП: «У ТАЛИБОВ* БОЛЬШЕ НЕТ УВАЖЕНИЯ К АМЕРИКЕ»

В самих США новость о фактическом провале 20-летней миссии в Афганистане воспринята неоднозначно. Экс-президент Дональд Трамп всласть «оттоптался» на Джо Байдене за столь печальный финал афганской эпопеи. - Он сбежал из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который наша администрация оставила для него - плану, который защищал наших людей и нашу собственность и гарантировал, что талибы* никогда и подумать не смеют захватить наше посольство или предоставить базу для новых нападений на Америку. У «Талибана»* больше нет страха или уважения к Америке или ее силе, - заявил Трамп.

Сам Байден считает иначе.

- Еще год или еще пять лет военного присутствия не изменят ситуацию, если афганские военные не могут или не станут удерживать свою собственную страну. Я был четвертым президентом, руководившим присутствием американских войск в Афганистане. Я бы не стал и не буду перекладывать эту войну на пятого, - достаточно здраво рассудил Байден.

Изо всех щелей словно тараканы повылезли тысячи и тысячи боевиков Фото: REUTERS

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипакадемии МИД РФ Вадим Козюлин: «У нынешних властей Афганистана нет будущего»

- Никто не хочет бороться за правительство, признанное коррумпированным, марионеточным. И в этом большое отличие от Наджибуллы (просоветского лидера Афганистана, который успешно удерживал власть в стране в течение двух лет после вывода оттуда советских войск; его режим рухнул только когда в 1992 году Москва после развала СССР перестала оказывать Кабулу какую-либо поддержку. - Ред.). Тогда не промышляли наркотрафиком, не наживались на этом. «Талибан»* - довольно разношерстное движение. Обещают многое, но цель - захватить страну. Им нет смысла делиться властью с разложившимся противником. Неясно, сохранится ли у них единство после захвата власти и какая группировка возобладает. Но урегулирование, так или иначе, - забота стран региона и России. Талибам* надо как-то управлять государством, им нужны внешние партнеры и инвесторы. Прежде всего возникнут трудности с продовольствием. Москве придется решать и другие проблемы, в частности, - помогать держать под контролем границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном.

* «Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.