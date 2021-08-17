Талибы* слезут с каруселей и снова пойдут воевать

Лишь одно бородачам не наскучит никогда - стрелять. Фото: REUTERS

«Да они совсем как дети!» - первое, что приходит на ум при взгляде на этих бородатых мужиков, которые с визгом катаются на деревянных карусельных лошадках, заливисто хохочут, пытаясь прыгать на батуте, или осваивают старенький аттракцион с машинками в кабульском парке.

Для них, превосходно знающих любую систему оружия, из которого не раз приходилось убивать людей, эти нехитрые развлечения - диво дивное и чудо чудное. Они увидели это впервые в жизни и не скрывают восторга. Ведь подавляющее большинство из тех, кто причисляет себя к движению «Талибан»*, - неграмотные жители убогих бедных кишлаков, в которых давно и прочно законсервировано средневековье. Аллах, шариат и слово местного авторитета (проповедника или полевого командира) - вот на чем зиждется их представление о мироустройстве. Другого они не знают.

Талибы взяли под контроль столицу Афганистана Фото: REUTERS

Но не стоит надеяться, что знакомство с городскими реалиями (а Кабул в глазах афганских «воинов Аллаха» - вершина цивилизации) смягчит сердца талибов. Они и раньше победно входили в столицу, но, если что-то и менялось, то только к худшему. Предположу, что очень скоро кино, театр и те самые тренажерные залы и детские аттракционы, так восхитившие сегодняшних триумфаторов, будут объявлены богомерзкими развлечениями, противоречащими Корану, и запрещены. По крайней мере, раньше именно так и случалось.

Да, руководство «Талибана» вроде бы заявило, что на сей раз не покусится на права граждан и светские привычки. Даже женщин пообещали взять в будущее правительство. Но в Кабуле талибы всего три дня, а уже успели замазать краской все женские изображения в витринах столичных магазинов. Да и из других занятых ими городов приходят сообщения о том, что там начали очень жестоко разбираться с теми афганцами, кто слишком тесно сотрудничал с западной коалицией. Все возвращается на круги своя.

Приход талибов вызвал панику в Афганистане, граждане страны пытаются покинуть ее любым способом. Фото: REUTERS

Похоже, лишь одно дело бородачам не наскучит никогда - стрелять. Потому что ничего другого они и делать-то не умеют. И вот тут возникает большой вопрос: в кого они дальше станут палить? Друг в друга, борясь за власть в стране? Или в соседей, чтобы присоединить их к «всемирному халифату»? Второго очень бы не хотелось.

* «Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

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