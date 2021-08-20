Человек рассеянный из Биробиджана: Забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей

Дорогой кейс привлек внимание соседа, который, кстати, оказался полицейским. Фото: УМВД России по ЕАО

Попробуйте представить себе, что вы потеряли крупную сумму денег. Брр! А теперь представьте, что чувствовал предприниматель из Биробиджана, который забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей, - мужчину едва не хватил инфаркт!

А дело было так. Собирался Михаил (имя изменено) в командировку в Хабаровск и очень опаздывал на поезд. На кону была сделка по закупке партии товара для его магазинов. Выбежал из дома с чемоданом, поставил его на тротуаре у такси, а сам побежал выбрасывать мусор. В это время бизнесмену кто-то позвонил. Михаил отвлекся, сел в машину с трубкой «на ухе» и укатил на вокзал. А одинокий чемодан так и остался стоять на обочине у дома.

Дорогой кейс привлек внимание соседа, который, кстати, оказался полицейским.

- Утром, выйдя на работу, я обратил внимание, что возле соседнего дома стоит чемодан - пластиковый, хороший. Подумал, что кто-то грузится на дачу или на море собирается, и прошел мимо, - рассказал позже оперативный сотрудник УМВД РФ по ЕАО.

Спустя какое-то время оперативник с коллегами оказался в своем дворе по служебным делам. Подозрительный бесхозный чемодан оставался на том же месте.

- Мы осмотрели чемодан, а я надел перчатки и заглянул внутрь. И оказалось, что внутри не только чьи-то личные вещи, но еще и крупная сумма денег и планшет, - рассказал опер.

Тем временем Михаил уже мчался домой, осознав, что вся выручка с его торговых точек осталась куковать на улице. Перепуганный бизнесмен позвонил жене: мол, глянь, дорогая, не стоит ли чемодан у подъезда? Женщина выглянула в окно и увидела, как вокруг потерянного багажа супруга крутятся полицейские. Выбежала на улицу, попыталась все объяснить, но те ей объяснили: до выяснения обстоятельств багаж-потеряшка побудет в отделении.

Забыв про командировку, Михаил помчался в участок забирать свое богатство. Но просто так чемодан ему не отдали: оперативники порасспрашивали про содержимое кейса, просили разблокировать планшет. И когда убедились, что предприниматель - истинный владелец миллионов, выдали ему «клад», посоветовав впредь быть внимательнее.