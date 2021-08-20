Ученые доказали, что ожирение приводит к раку

Новейшие исследования доказали взаимосвязь ожирения и рака. Фото: Shutterstock

Ожирение в России приобрело размах эпидемии. По данным НИИ питания РАМН, примерно 50% мужчин и 60% женщин старше 30 лет имеют избыточную массу тела. Около 26% страдают от ожирения. Получается, что это каждый третий россиянин трудоспособного и активного возраста.

Пандемия коронавируса только подлила масла в огонь и поспособствовала росту распространенности этой болезни. А между тем, новое исследование ученых из Кембриджского университета (Великобритания) и Каролинского института (Швеция), доказало - ожирение увеличивает риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта. Каким образом ожирение может провоцировать рак и как с этим можно бороться, «Комсомолке» рассказала врач – эндокринолог Пироговского центра, КДЦ «Арбатский» Ирина Бахман .

- Действительно, статистику по заболеваемости ожирением в России можно назвать шокирующей. Причем мы говорим здесь не только об активной и трудоспособной части населения, молодых людях, но даже о детях. Ожирение – это благодатная почва для многих и многих других болезней, - говорит Ирина Бахман.

Ожирение влияет на уровень холестерина в крови, соответственно, у человека в дальнейшем развивается атеросклероз, то есть, поражены сосуды артерий по всему телу, появляется повышенное артериальное давление. В организме растет уровень мочевой кислоты и как результат – начинают страдать суставы. Ожирение может повышать уровень сахара в крови, и так развивается невосприимчивость к инсулину, нарушение углеводного обмена и как следствие – сахарный диабет. Новейшие исследования доказали и взаимосвязь ожирения и рака.

Дело вот в чем. Жировая ткань – это место интенсивного метаболизма половых гормонов, это гормонально активный орган, играющим важнейшую роль в регуляции энергетического баланса и гомеостаза (саморегуляции, поддержания равновесия - прим. Ред.) всего организма. Вещества, которые образуются в жировой ткани — адипокины, — обладают разнообразными эффектами, важными для обмена веществ. Например, они действуют как эндокринные сигналы, оказывая влияние на функцию различных органов и систем организма: мозга, печени, мышц, почек, эндотелия (ткани, выстилающей внутренние стенки кровеносный сосудов и лимфатических русел), иммунной системы. Известно, что жировая ткань обладает рядом рецепторов, что позволяет ей реагировать на поступающие из эндокринных органов и центральной нервной системы сигналы.

В жировой ткани есть нервные, стромальные (клетки, способные к разнообразному изменению) и иммунные клетки. Многие гормоны — катехоламины, инсулин, кортикостероиды, андрогены, в свою очередь оказывают влияние на функцию клеток жировой ткани.

- В аспекте развития онкологии в дело вступает генетическая предрасположенность, соотносящаяся с проблемой избыточного веса. Есть гены, которые связаны и с ожирением, и с раковыми заболеваниями, - говорит врач.

3 ПРАВИЛА, КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ОЖИРЕНИЯ И ЛИШНЕГО ВЕСА

На что же стоит обращать внимание, чтобы не доводить себя до точки невозврата?

Секреты просты и выполнимы.

1. ДАЕШЬ ЗОЖ: С ПЕЛЕНОК – И ВПЛОТЬ ДО ОФИСА

- Это, в первую очередь, определенный тип питания и образ жизни. Причем, чем раньше начинается перестройка человека и его поведения в сторону здоровья, тем легче бороться и с самим ожирением и с его последствиями. Я уверена, что здоровый образ жизни вообще-то начинается с детского возраста, это та привычка, которую стоит воспитывать у своих детей и самим служить для них примером, - говорит врач.

Причина эпидемии ожирения кроется в том, что очень многие из нас – жители больших городов с пристрастием к машинам, лифтам, компьютерам и прочим технологиям, которые, когда их используешь каждую секунду, могут превратиться из помощников – во врагов.

- Мы не соблюдаем режим дня, работаем по ночам, а потом отсыпаемся до полудня, или вообще – работаем без перерыва, постоянно сидим и мало ходим, и совсем не умеем расслабляться и отдыхать, не знаем, что такое отдых. Это и ведет к развитию ожирения. К тому же сейчас каждый второй мой пациент говорит о том, что за время пандемии коронавирусной инфекции он поправился, и вес не уходит. Изоляция привела к тому, что из жизни очень многих людей исчезла даже минимальная физическая нагрузка, - рассказывает Ирина Бахман.

2. НОГИ В РУКИ: 20 МИНУТ В ДЕНЬ ИЛИ 1 ЧАС 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Как же преодолеть малоподвижный образ жизни?

- Возможно, многие об этом слышали, но почему-то немногие это делают. Так вот, нужно минимум 20 минут в день уделять физическим упражнениям, которые тренируют и сердце в том числе. Это так называемые кардионагрузки. Если вы тренируетесь три раза в неделю, то тогда заниматься нужно по 1 часу. Как сделать эту задачу для себя посильной? Элементарно. Ходите! Вам даже не надо покупать абонемент в спортзал, у вас есть прекрасный тренажер, который всегда с вами – это ваши ноги. Гуляйте! Если вы ездите на машине, то припаркуйте ее где-нибудь чуть дальше от места работы и пройдитесь пешком. В метро – идите пешком по эскалатору. Если вам сложно подниматься по ступеням, то спускайтесь вниз, это также даст нагрузку на мышцы, - уверена Ирина Бахман.

3. ГОТОВИМ В РАДОСТЬ

Важный аспект – формирование здоровых привычек в питании.

- К сожалению, мы потребляем много фастфуда, и тут речь не только о ресторанах быстрого питания, но и о полуфабрикатах, которые подают в очень многих заведениях. Там думают о том, чтобы человек съел побольше, а поэтому, в том числе, еще и добавляют разные соусы, которые прикрывают то, что мы на самом деле едим, - рассказывает врач-эндокринолог. - Поэтому – старайтесь готовить дома.

Нереально и неудобно, скажите вы? Но посмотрите, что лежит на чашах весов? С одной стороны это мнимое удобство, а с другой – ваше здоровье и жизнь.

- И потом, стоит один раз перестроиться, как вы заметите, что сами уже находите удовольствие в готовке. Я это вижу по своим пациентам, - продолжает Ирина Бахман. - Если человек ко мне приходил уже с ожирением и с нарушением углеводного обмена, как предрасположенностью к диабету, то, как только мы пересматривали питание, как только он начинал готовить домашнюю еду, по возможности, включая сезонные продукты, беря за основу свежее мясо, рыбу, исключая полуфабрикаты, то нормальный уровень сахара, как и оптимальный вес возвращались.

Важно также регулировать уровень жиров и углеводов. Как это делать?

Если вы покупаете полуфабрикаты, то будьте готовы к тому, что не все производители честны, когда они указывают эти показатели на упаковке. Именно поэтому свой рацион хорошо формировать самостоятельно.

Ожирение в России приобрело размах эпидемии. Фото: Shutterstock

ОСНОВА ЗДОРОВОЙ ДИЕТЫ ОТ ВОЗ

Для взрослых здоровое питание включает:

1. Фрукты, овощи, бобовые (например, чечевица и фасоль), орехи и цельные зерна (например, необработанные просо, овес, пшеница и коричневый рис).

2. В ежедневном рационе должно быть не менее 400 г (пять порций) фруктов и овощей.

Здесь важно учитывать и такие моменты:

- всегда включайте овощи в основные блюда;

- ешьте свежие сезонные фрукты и овощи;

- ешьте разнообразные фрукты и овощи;

- в картофеле много крахмала, поэтому им заменять все овощи суточной нормы не стоит.

3. Менее 10% от общего потребления энергии можно получать из сахара, что эквивалентно 50 гр. (или около 12 чайных ложек) для человека со здоровой массой тела, потребляющего около 2000 калорий в день. Но в идеале этот показатель составляет менее 5% от общего потребления энергии. Учтите, что это весь сахара, получаемый из продуктов питания, из напитков, а также содержащийся в меде, сиропах, фруктовых соках.

4. Менее 30% от общего потребления энергии должно приходиться на жиры. Причем для нас хороши, так называемые, ненасыщенные жиры, которые есть в рыбе, авокадо и орехах, а также в необработанных подсолнечном, соевом и оливковом маслах. Все трансжиры важно исключить! Их много в полуфабрикатах, в предварительно замороженных продуктах, таких как замороженная пицца, пироги, печенье, вафли.

Чтобы есть меньше жирного нужно:

- готовить на пару вместо жарки;

- меньше есть сливочного масла;

- есть молочные продукты с пониженным содержанием жира и постное мясо или удалять жир с мяса перед приготовлением.

5. Ограничить соль до 5 гр. в сутки (что равно примерно одной чайной ложке). Соль должна быть йодированной.

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