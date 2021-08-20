Жилье звезд за границей: у Варум квартира у океана за 100 миллионов, а у Гузеевой и Бабкиной "дешевые" апартаменты у моря

У Анжелики Варум рядом с американской квартирой — океан. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пока одни звезды отдают бешеные деньги за отдых в шикарных отелях, другие проводят отпуск в своих домах у моря. Рассказываем, кто из звезд может себе позволить отпуск за границей на собственной жилплощади. Прошлым летом артисты из-за закрытых границ и авиасообщения не смогли побывать на своих курортных квадратных метрах, а в этом некоторым удалось отдохнуть в своем втором доме.

Болгария

Лариса Гузеева перед новым телесезоном набиралась сил в Болгарии – на курорт ведущая «Давай поженимся» летала с дочкой и мужем. Компанию Ларисе Андреевне на курорте составила лучшая подружка – Лариса Ивановна. Заслуженная артистка Гузеева отдыхала с народной артисткой Удовиченко. Коллеги, подруги в Болгарии еще и соседки – у двух Ларис апартаменты в курортном поселке Равда в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА». Эта жилплощадь находится на курорте Солнечный Берег, что в 15 км от аэропорта города Бургас. В этом комплексе класса люкс не роскошная, но вполне приличная инфраструктура: спа, бассейны, теннисные корты, кафе и другие удобства.

В болгарском комплексе «Эмеральд» квартиры у Гузеевой, Бабкиной, Удовиченко и других звезд. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева покупала свои апартаменты площадью 165 кв м за 220 тысяч евро почти десять лет назад. У Удовиченко квартира поменьше. А у Бабкиной здесь же, но побольше – Надежда Георгиевна в «Эмеральде» приобрела четыре квартиры, три из которых расположены рядом друг с другом. Общая площадь болгарской жилплощади Бабкиной – 176 кв м. Вот только она здесь давно не отдыхает в отличии от коллег – на курорте проводят каникулы ее внуки. Так как за последние годы болгарские квартиры упали в цене почти в два раза, то Надежда Георгиевна недавно сожалела о потерянных инвестициях в недвижимость: «Я чувствую, что мы эти квартиры не продадим никогда в жизни! Вся там туса наша покупала! Только Владимир Винокур единственный, кто успел продать». Лера Кудрявцева тоже безрезультатно пыталась избавиться от болгарской квартиры. В «Эмеральд» нужно круглый год платить «коммуналку» - 15 евро.

Дочь Ларисы Гузеевой Леля в болгарской квартире семьи. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Звезд прельщала в этом комплексе – близость к морю и соседство коллег. Здесь же была квартира у Лолиты, а теперь у нее – шикарный дом с бассейном, баней и приусадебным участком, где она и провела отпуск в этом году вместе с дочкой.

У Лолиты в Болгарии дом с бассейном. Фото — кадр канала «Россия», программа «Прямой эфир»

В Созополе (город в 400 км от столицы Болгарии Софии) в охраняемых комплексах квартиры у актеров Евгения Миронова, Сергея Селина.

Кто знает – может быть лет через десять цены на болгарскую недвижимость вновь поднимутся.

Цена: Апартаменты в комплексе «Эмеральд» площадью 150 кв м – 110 тысяч евро (9,5 млн. руб.)

Италия

Певец Митя Фомин этим летом пил кофе в компании сестры на веранде их дачи в Тоскане. Дом с трехсотлетней историей стоит на холме, вдалеке от туристических мест, кругом живописные места, озеро Сувиана, сосновый бор. У Мити в доме – гостиная, три спальни, кухня с камином, подсобное помещение. До пандемии музыкант охотно давал ключи друзьям, чтобы они смогли отдохнуть на природе.

У певицы Ирины Аллегровой недвижимость подороже - дом на одном из самых дорогих курортов Италии Форте-дей-Марми. Ради этой покупки певица продала квартиру в Майами. Форте-дей-Марми называют пляжным Куршевелем для русских. На местных пляжах можно встретить олигархов из списка Forbes, а в ресторанах русские богачи за ночь могут спустить по 20 тысяч евро. У Аллегровой здесь просторный дом с бассейном. Недвижимость здесь подешевела за время пандемии незначительно – не более чем на 10%.

Домик в Италии Ирины Аллегровой. Фото — www.youtube.com/Aleksei Azarov и Евгения ГУСЕВА

Цена: Дом в Форте-дей-Марми площадью 300 кв м - 2 млн. евро (173 млн. руб.)

Испания

Этим летом Алексей Чумаков и Юля Ковальчук с дочкой отдохнули в своих апартаментах на Средиземном море. Музыканты приобрели несколько лет назад двухэтажную квартиру в небольшом испанском городке на побережье Коста-Брава – примерно в часе езды на машине от аэропорта Барселона. С террасы их квартиры открывается вид на море, рядом пляж, район тихий – не туристический.

Юлия Ковальчук загорает на своей испанской веранде. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Цена: Квартира на Льорет-де-Мар площадью 83 кв м - 300 тыс. евро (26 млн. руб.)

США

Этим летом навестили американские квартиры в Майами несколько звездных семей – Наташа Королева с Тарзаном, Анжелика Варум с Леонидом Агутиным. К океану они не летали больше года из-за пандемии. У Варум и Агутина шикарные апартаменты в элитном жилом комплексе Trump Towers. Здесь все есть для требовательных знаменитостей: бассейн, выход на пляж, террасы с видом на океан, охрана, спа.

А вот Наташа Королева недавно объяснила, что недвижимость у ее семьи есть – но вся она в собственности у мамы певицы Людмилы Порывай. Королева объяснила: «Моя мама в свое время подсуетилась, купив в Майами несколько квартир, которые сейчас сдает. Когда мы приезжаем в Майами, она одну из квартир отдает нам. Все что там есть мамино». Сама Наташа не стала инвестировать в это жилье – так как коммуналка в пару раз выше, чем в Москве: «В Майами очень дорогое обслуживание: ежегодный налог, ежемесячная оплата квартплаты, счетов за свет, воду».

В Майами в комплексе Trump Towers квартиры у многих богатых и знаменитых.

В перелетах между Россией и Америкой живут Валерий Леонтьев, Игорь Крутой – у них шикарные дома в США. Цены на недвижимость за время пандемии упали в среднем на 10 – 20%.

Цена: Квартира в Trump Towers площадью 196 кв метра - $1 млн. 500 тыс. (111 млн. руб.). Ежемесячные платежи за содержание квартиры – около $1000 (74 тыс. руб.).

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